به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززادهگرجی شامگاه پنجشنبه در هفدهمین جلسه روضه خانگی «صدای نقاره» اظهار کرد: احیای سنت حسنه روضههای خانگی از توصیههای مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این محافل معنوی نقش مهمی در زنده نگه داشتن شعائر الهی، ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) و انتقال ارزشهای دینی به نسلهای آینده دارند.
وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ رضوی، مهدوی، فاطمی و حسینی از مأموریتهای اصلی کانونهای خدمت رضوی است، افزود: شکلگیری این حرکت ارزشمند در ساری میتواند الگویی مناسب برای توسعه چنین محافلی در دیگر شهرستانهای استان مازندران باشد.
دبیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران استمرار، انسجام و پایداری روضههای خانگی را رمز اثرگذاری فرهنگی این حرکت مردمی دانست و تصریح کرد: هرچه این جلسات با مشارکت بیشتر مردم و به صورت مستمر برگزار شود، نقش آنها در تقویت فرهنگ دینی و انسجام اجتماعی پررنگتر خواهد بود.
عزیززادهگرجی با اشاره به پیامهای قیام عاشورا گفت: در حادثه کربلا گروهی نه در جبهه حق قرار گرفتند و نه در صف باطل، بلکه با سکوت و بیتفاوتی فرصت یاری امام حسین(ع) را از دست دادند و این موضوع درس بزرگی برای همه دورانها است.
وی افزود: امروز نیز در تقابل جبهه حق و باطل، بیتفاوتی جایگاهی ندارد و همه باید با بصیرت، مسئولیتپذیری و آگاهی در مسیر حق حرکت کنند.
دبیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران شعار «هیهات منا الذله» را نماد فرهنگ عاشورا و مقاومت ملتهای آزاده دانست و خاطرنشان کرد: راهپیمایی عظیم اربعین، نمایش اقتدار جبهه حق و جلوهای از عشق و ارادت میلیونها مسلمان به سیدالشهدا(ع) است.
هفدهمین جلسه روضه خانگی «صدای نقاره» با حضور جمعی از خادمیاران، یاوران رضوی، مسئولان کانونهای خدمت رضوی و مداحان اهلبیت(ع) در ساری برگزار شد.
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