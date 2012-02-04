هفت هزار دقیقه برنامه برای دهه فجر در صدا و سیما گیلان تولید شد

محسن نصر پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبیین اهداف و برنامه ‏های دهه مبارک فجر امسال دراین مرکز افزود: تعمیق آرمانهای انقلاب، تقویت همبستگی، وحدت، افزایش امید و پویایی و وفاق ملی برای حضور حداکثری در راهپیمایی دشمن‏ شکن یوم‏ الله 22 بهمن و در نهایت گسترش مشارکت عمومی در پای صندوق‏ های رای در 12 اسفند ماه، رئوس اهداف برنامه های این مرکز در دهه مبارک فجر است.

وی اظهارداشت: در شرایط کنونی تمام سعی و تلاشها باید بر این باشد که با توجه به ترفندها و توطئه ‏های دشمنان، دهه مبارک فجر خوبی داشته و برنامه‏ های مناسبی طراحی، تدوین و اجرایی شود.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان گفت: بهره‏ گیری از فرصت و ظرفیت تقارن ایام‏ الله دهه فجر با هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر عظیم‏ الشأن اسلام و در ادامه نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مغتنم بوده و می‏ تواند منتج به برگزاری هر چه باشکوه ‏تر این مناسبتهای فرخنده شود.

وی ادامه داد: برنامه های این مرکز در دهه مبارک فجر امسال در قالب فیلم، سریال، تله فیلم، گزارش، عکس، ارتباط با دستگاههای اجرایی وانعکاس عملکرد خدمات نظام اسلامی در استان، مسابقه، حکایت، روایت، گفتگو، خبر و غیره با رویکرد پیام مداری و بازیابی مفاهیم انقلابی و انعکاس اخبار، فعالیتها و نقش گیلان در انقلاب، دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب اسلامی و مقایسه این دستاوردها با قبل از انقلاب می پردازد.