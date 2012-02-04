پایان رقابتهای گلبال قهرمانی/ آغاز مسابقات اسکواش

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گلبال قهرمانی شمالغرب کشور که به مناسبت دهه مبارک فجر به مدت دو روز در ارومیه برگزار شد، با قهرمانی تیم اردبیل به کار خود پایان داد .

دبیر هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان آذربایجان غربی با اشاره به حضور 6 تیم از استانهای کرمانشاه، اردبیل و آذربایجان غربی در این رقابتها افزود: تیمهایی از زنجان، قزوین و کردستان نیز برای حضور در این رقابتها دعوت شده بودند که به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوا یی انصراف دادند.

رسول جان آبادی با بیان اینکه در این رقابت 60 ورزشکار و مربی در بخش مردان حضور داشتند، اظهار داشت: پس از دو روز رقابت، تیمهای اردبیل، کرمانشاه و ارومیه به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

برگزاری مسابقات فوتسال چهارجانبه بانوان در ماکو

به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره ایام الله دهه مبارک فجر مسابقات چهار جانبه فوتسال بانوان بین چهار تیم تکاب، ماکو، ارومیه و خوی به میزبانی شهرستان ماکو برگزار شد.

در این تورنمنت که به صورت دوره ای در سالن 2 هزار نفری ولیعصر ماکو برگزار شد، تیم تکاب با برتری بر تمامی حریفان با 9 امتیاز کامل در صدر ایستاد و تیمهای ماکو و ارومیه به ترتیب با 6 و 3 امتیاز حائز رتبه های دوم و سوم شدند.

این مسابقات با همت هیئت فوتبال شهرستان ماکو، با هدف ارتقای سطح کیفی ورزش بانوان و ایجاد انگیزه در آنان برگزار شد.

آغاز مسابقات اسکواش قهرمانی استانهای شمالغرب کشور در میاندوآب

در این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر برگزار می شود، 50 ورزشکار در قالب 5 تیم از استانهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و زنجان در رده های سنی زیر 11 سال، زیر 15 سال و زیر 17 سال در سالن ورزشی اختصاصی اسکواش میاندوآب به مدت سه روز با هم رقابت می کنند.

در نخستین روز بازیها، صابر محمد پور از میاندوآب، پویا شفیعی از تبریز وعرفان قهوه چی از ارومیه در برابر حریفان خود پیروز شدند.