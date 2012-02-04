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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

روبرتو مانچینی:

فشاری را بر روی خود احساس نمی کنم / اینتر کجا من‌سیتی کجا!

فشاری را بر روی خود احساس نمی کنم / اینتر کجا من‌سیتی کجا!

سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی گفت با توجه به شرایط دشواری که در اینتر، آن را تجریه کرده در رقابت های لیگ برتر انگلستان فشاری را بر روی دوش خود احساس نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در حال حاضر با سرمربیگری روبرتو مانچینی در صدر جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر قرار دارد.

بر پایه گزارش ساکرنت،  سیتی از ماه اکتبر سال 2011 صدر جدول لیگ برتر را در اختیار دارد اما نتوانسته فاصله خود را با دیگر تیم ها زیاد کند تا آنجا که در حال حاضر به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به منچستریونایتد، صدرنشین این رقابت هاست.

مانچینی گفت: جایی مثل اینترمیلان وجود ندارد. آنجا شما واقعا تحت فشار قرار دارید. اینتر به مانند منچستریونایتد گذشته پرافتخاری دارد. وقتی شما مربی چنین تیمی هستید، هر روز و هر دقیقه تحت فشار قرار دارید. بعد از مربیگری در اینتر، فشار دیگر معنایی ندارد.

وی در ادامه افزود: کسب تجربه با اینتر برای من بسیار مهم بود. اینتر یک تیم طراز اول است و شما باید با این تیم در بالاترین جایگاه قرار داشته باشید؛ هر روز و هر بازی. در آنجا همه روزنامه نگاران و روزنامه ها تقصیرات را متوجه مربی می کنند. آنجا با اینجا بسیار تفاوت دارد و برای همین است که شما نمی توانید فشار را تحمل کنید.

کد مطلب 1524835

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