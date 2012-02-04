رسانه های گلستان به گرم شدن تنور انتخابات کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بنا به گفته رهبر معظم انقلاب، یکی از اسرار شکست نظام، عدم پشتوانه مردمی است و این در حالی است که تنها نظام مردمی جهان، جمهوری اسلامی ایران است.

وی از کاندیداها خواست که ضمن احترام به سلائق و حق انتخاب برای یکدیگر، قانون مداری و حرکت بر مدار قانون را، مبنای اصلی فعالیت خود قرار دهند.

استاندار استان گلستان گفت: آنچه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی اقتدار ایجاد می کند، آرای مردم در انتخابات است.

قناعت اظهار داشت: لازم است که مسئولان و دست اندرکاران انتخاباتی و مطبوعات استان، هر چه را که موجب افزایش درصد آرای مردم می شود در دستور کار قرار دهند.



وی ادامه داد: به دلیل شرایط حساس کشور، قانون مداری مسئله مهمی است و لازم است همه افراد از هر قومیتی بر محور قانون حرکت کنند تا مبادا در آرای مردم تغیبیراتی ایجاد شود.



قناعت با تاکید بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و قانون مداری تصریح کرد: انتخابات از موضوعات اصلی و متعلق به مردم است و نظام اسلامی ما بر پایه این انتخابات و براساس آرا و افکار مردم استقرار دارد و نگاههای داخلی و خارجی به آن دوخته شده است.



استاندار گلستان گفت: آنهایی که این نظام را به عدم دموکراسی متهم می کنند تاکنون به اندازه ایران نه انتخابات داشته اند نه مشارکت مردم آنها به این اندازه بوده است.



وی اظهارداشت: دول غربی معتقدند که اگر انتخابات ایران براساس آنچه رهبر انقلاب می خواهد یعنی سالم، با نشاط و با حضور حداکثری برگزار شود و ترکیب مجلس نیز از نیروهای انقلابی باشد، مدل ایرانی اسلامی که مد نظر رهبر انقلاب است، تثبیت می شود و این مدل، فراگیر و جهانی خواهد شد.