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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

باحضور وحیدی؛

تولید انبوه جدیدترین سامانه موشک کروز دریایی با نام "ظفر" آغاز شد

تولید انبوه جدیدترین سامانه موشک کروز دریایی با نام "ظفر" آغاز شد

خط تولید انبوه سامانه موشک کروز دریایی "ظفر"، با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از ایام‌الله دهه مبارک فجر افتتاح خط تولید انبوه سامانه موشک کروز دریایی ظفر افتتاح و تحویل‌دهی اولین سری آن با حضور سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع انجام شد.

سردار وحیدی در مراسم افتتاح این خط تولیدی، در جمع خبرنگاران گفت: همانگونه که اعلام کرده بودیم، خط تولید موشک کروز دریایی با نام ظفر امروز افتتاح شد. موشک ظفر یک موشک ضدکشتی، کوتاه‌برد و راداری است که قادر است اهداف کوچک و متوسط را با دقت بسیار بالا هدف قرار داده و منهدم کند.
 
وزیر دفاع، قابلیت نصب بر روی انواع شناورهای سبک و تندرو، وزن کم با قابلیت ضد جنگ الکترونیک بالا و قدرت تخریب فوق‌العاده را از ویژگی سامانه موشک کروز ظفر ذکر کرد و افزود: این سامانه صد در صد بومی و بدست توانمند متخصصین زبده و کارآمد سازمان صنایع هوافضا طراحی و ساخته شده است.

وحیدی در ادامه افزود: موشک ظفر پس از شلیک با کاهش ارتفاع به مرحله کروز رسیده  تا از دید دشمن پنهان بماند و در مرحله پایانی پس از کشف هدف در ارتفاع پایین هدف را منهدم می‌کند.
 
وزیر دفاع با اشاره به سرعت عملیات و قابلیت‌های تاکتیکی این سامانه گفت: موشک ظفر قادر است هر 3 ثانیه به صورت تکی و چندتایی اهداف را مورد اصابت قرار دهد.
 
وحیدی طراحی، ساخت و تولید انبوه سامانه موشک کروز دریایی ظفر را ظفرمندی دیگری برای صنایع هوافضای وزارت دفاع و سلاح جدیدی توصیف کرد که توانمندی عملیاتی و قدرت تحرک و چابکی نیروهای دریایی کشورمان را به نحو چشمگیری ارتقا می‌دهد.
 
وحیدی با قدردانی از مدیران و متخصصان اقتدارآفرین سازمان صنایع هوافضا در طراحی و تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح، این دستاورد مهم را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران تبریک گفت و افزود: موفقیتی را که امروز شاهد هستیم، به برکت توکل به خداوند قادر متعال، پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و مجاهدت بی‌وقفه فرزندان رشید ملت ایران در سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع حاصل شده است.
 
کد مطلب 1524913

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