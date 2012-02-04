به گزارش خبرنگار مهر، شاید انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پس از 29 سال، امری بود که حتی پیش از برگزاری جلسه 21 دی ماه هیأت امنای دانشگاه آزاد، برخی بر آن صحه گذاشته بودند اما این احتمال که امضای حکم ریاست وی توسط رئیس هیأت امنا تبدیل به ماجرایی کش دار شود، کم تر به ذهن خطور می کرد زیرا عنوان می شد که آیت الله هاشمی رفسنجانی موافق ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد بود.

پس از 2 هفته انتشار پی در پی برخی اخبار در خصوص علت امضا نشدن حکم ریاست فرهاد دانشجو، دبیرهیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که مصوبه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به تازگی تسلیم آیت الله هاشمی رفسنجانی شده و لازم است هیأت امنا به منظور دریافت برنامه های فرهاد دانشجو با وی جلسه ای برگزار کند.

شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز از سوی دیگر طبق روال گذشته جلسه هر دو هفته یک بار خود را در سه شنبه ای که گذشت، برگزار کرد و در آن تصمیماتی در خصوص تعیین تکلیف امضای فرهاد دانشجو اتخاذ شد.

قبل از برگزاری این جلسه زمزمه هایی مبنی بر افزودن یک تبصره به اساسنامه دانشگاه آزاد در خصوص تصمیم گیری برای امضای حکم ریاست این دانشگاه توسط فرد دیگری به جز رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد شنیده می شد اما پس از برگزاری جلسه، منصور کبگانیان - عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با مهر اعلام کرد که قرار است برخی از اعضای شورای عالی برای موضوع صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد مذاکره و تعامل کنند.

تیم مذاکره کننده با آیت الله هاشمی شامل حجت الاسلام محمدیان، حدادعادل، مخبردزفولی، قمی و ولایتی می شود اما زمان مذاکره این تیم با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد هنوز مشخص و قطعی نشده است و به نظر می رسد این جلسه تا قبل از تشکیل جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود.

حسین کچوئیان - عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه سه شنبه گذشته این شورا، برخی اعضا بر اضافه کردن تبصره ای به اساسنامه دانشگاه آزاد تاکید داشتند.

وی افزود: اما در نهایت رئیس جمهور پیشنهاد کرد که برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که اسامی آنان ذکر شده است، برای مذاکره با آیت الله هاشمی رفسنجانی به دفتر وی مراجعه کنند. دکتر احمدی نژاد در این جلسه عنوان کرد که بهتر است تغییر در اساسنامه صورت نگیرد و با رفسنجانی مذاکره شود.

وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه آیا احتمال اضافه کردن تبصره به اساسنامه دانشگاه آزاد در خصوص صدور حکم ریاست دانشگاه آزاد وجود دارد یا نه، گفت: بله این احتمال وجود دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره زمان برگزاری جلسه مذاکره با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد گفت: به هر حال باید تکلیف امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو تا پیش از جلسه بعدی شورا مشخص شود.