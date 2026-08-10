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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

پیام تسلیت دبیرکل حزب موتلفه درپی درگذشت والده حجت‌الاسلام مومنی

پیام تسلیت دبیرکل حزب موتلفه درپی درگذشت والده حجت‌الاسلام مومنی

دبیرکل حزب مؤتلفه درگذشت مادر گرامی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با صدور پیامی، درگذشت مادر گرامی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد. متن پیام به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خطیب ارجمند حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب حاج آقا سید حسین مؤمنی «زید عزه العالی»

درگذشت مادر گرامی و مکرّمه‌ی حضرت‌عالی، موجب تأثر و تألم عمیق گردید. بی‌تردید فقدان مادری مهربان و پارسا که عمر خویش را در تربیت فرزندی شایسته و خدمتگزار دین، معارف اسلام و مردم صرف نمود، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.
اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی، از درگاه خداوند قادر متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه الهی و همجواری با خاتونش حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و برای حضرت‌عالی و سایر بازماندگان محترم، صبر و سلامتی و آرامش مسئلت می‌نمایم.
امید است الطاف الهی، مرهمی بر آلام این مصیبت باشد و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق آرام گیرد.

با تقدیم احترام

محمدعلی امانی
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی

کد مطلب 6913016
محسن صمیمی

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