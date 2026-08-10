به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با صدور پیامی، درگذشت مادر گرامی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد. متن پیام به شرح ذیل است:



باسمه تعالی



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



خطیب ارجمند حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب حاج آقا سید حسین مؤمنی «زید عزه العالی»



درگذشت مادر گرامی و مکرّمه‌ی حضرت‌عالی، موجب تأثر و تألم عمیق گردید. بی‌تردید فقدان مادری مهربان و پارسا که عمر خویش را در تربیت فرزندی شایسته و خدمتگزار دین، معارف اسلام و مردم صرف نمود، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی، از درگاه خداوند قادر متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت واسعه الهی و همجواری با خاتونش حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و برای حضرت‌عالی و سایر بازماندگان محترم، صبر و سلامتی و آرامش مسئلت می‌نمایم.

امید است الطاف الهی، مرهمی بر آلام این مصیبت باشد و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق آرام گیرد.

با تقدیم احترام

محمدعلی امانی

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی

