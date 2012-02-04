سناریوی باخت هیئت بسکتبال البرز همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بسکتبال استان البرز بعد از ظهر جمعه در هفته شانزدهم مسابقات لیگ دسته یک کشور به مصاف داماش لنگرود رفت که سرانجام بازی را با نتیجه 79 بر 94 واگذار کرد.



جعفر محمد پور سرداور، علی نوروزیان داور اول، هادی سالم داور دوم و جلال اسلامیان ناظر بازی این دیدار بودند.



در حال حاضر هیئت بسکتبال استان البرز با 16 بازی، دو برد، 14 باخت، یک هزار و 36 گل زده، یک هزار و 279 گل خورده و 17 امتیاز در جایگاه یازدهم گروه بی، جدول رده بندی لیگ دسته یک قرار دارد.



تیم داماش لنگرود نیز با 16 بازی، 11برد، پنج باخت، یک هزار و 289 گل زده، یک هزار و 213 گل خورده و 27 امتیاز در جایگاه دوم گروه بی جدول رده بندی قرار دارد.



امتیاز هیئت بسکتبال البرز با تیم قعر جدول یکسان است تنها تفاوت در گل های زده و خورده دو تیم است.



متاسفانه هیئت بسکتبال استان البرز در طول مسابقات تا کنون نتایج بسیار ضعیفی را کسب کرده است که در شان و منزلت استان البرز نیست و مسئولان امر نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند.



در حال حاضر تیم هیئت بسکتبال البرز اولین سال حضور خود در لیگ دسته یک را تجربه می کند و اگر به همین منوال پیش رود تا چند سال آینده هم نخواهد توانست به مسابقات لیگ برتر کشور ورود پیدا کند.