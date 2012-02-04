عملیات اجرایی انبار امدادی "نیمبلوک" آغاز شد/ افتتاح یک طرح صنعتی در قاین

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش صبح شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی انبار امدادی شهر نیمبلوک اظهارداشت: این انبار در مساحت 432 متر مربع و با اعتبار هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده 10 استانی و پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات جمعیت هلال احمر ساخته خواهد شد.

فرماندار شهرستان قاین بیان داشت: این انبار برای ذخیره سازی 22 قلم کالای امدادی در شهر نیمبلوک احداث می شود که پیش بینی می شود به چهار انبار افزایش یابد.

کارخانه حصین پانل قاین افتتاح شد / اختصاص 20 میلیارد ریال به شهرک های صنعتی قاین

کارخانه حصین پانل در روستای فیروز آباد شهرستان قاینات نیز با حضور استاندارخراسان جنوبی و مدیران استانی و شهرستانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار شهرستان قاینات در مراسم افتتاح این کارخانه نیز گفت: بیش از 2 میلیارد تومان در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی شهرستان قاینات هزینه می شود.

وی بیان داشت: در سال جاری بیش از 3 درصد اعتبارات تملک دارایی های شهرستان به تکمیل و توسعه زیر ساختهای شهرک صنعتی شماره 1 و 2 و نواحی صنعتی بخش ها اختصاص یافته است.

حبیبی منش با اشاره به سیاست های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال بر تامین آب شهرک صنعتی شماره 2 تاکید و اظهار داشت: تامین خدمات زیربنایی آب، برق و ... در فاز 2 موجبات حضور سرمایه گذاران و احداث واحدهای صنعتی را به دنبال خواهد داشت.