اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال فولاد صبانور کردستان هفته اول دور برگشت مسابقات زیرگروه را با باخت پشت سر گذاشت.

هفته اول دور برگشت مسابقات والیبال زیر گروه دسته اول باشگاه های کشور در سنندج برگزار شد که در این دیدار دو تیم والیبال فولاد صبانور کردستان و شهدای کرمانشاه به مصاف هم رفتند و در پایان تیم والیبال صبانور کردستان 3 بر صفر مسابقه را به حریف خود واگذار کرد.

تیم والیبال صبانور کردستان هفته آینده در دور دوم مسابقات زیر گروه دسته اول باشگاه های کشور میهمان فردوس همدان است.

ورزشکاران مریوانی در مسابقات شنای بیماران خاص خوش درخشیدند

دو تن از ورزشکاران مریوانی به نمایندگی از استان کردستان در رقابت های شنای قهرمانی کشور بیماران خاص و پیوند اعضاء سه مدال طلا و یک نقره را کسب کردند.

حسین سهرابی در 50 متر کرال سینه مدال طلا و طیب طاهرپور در 50 متر کرال پشت و 100متر کرال سینه مدال طلا و همچنین در 100متر قورباغه مدال برنز را به خود اختصاص دادند و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

رقابت های شنای قهرمانی کشور بیماران خاص و پیوند اعضا در روزهای 12و 13 بهمن ماه به مدت دو روز در بافق یزد با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید و تیم های یزد و کردستان در جایگاه دوم وسوم تیمی قرارگرفتند.

نماینده کردستان اولین برد در مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان را کسب کرد

در هفته هشتم دور برگشت رقابت های فوتبال بانوان لیگ برترباشگاه های کشور هیئت فوتبال کردستان در استادیوم 22 گولان میزبان تیم پاس همدان بود و توانست اولین برد رقابت های دور برگشت را به دست آورد.

تیم کردستان در این دیدار در نیمه اول بازی در دقایق 20 و 25 توسط کاپیتان تیم با دو گل پیش افتاد و در ادامه بانوان فوتبالیست کردستانی در نیمه دوم بازی نیز توانستند در یک بازی هجومی توسط سهیلا حق گو در دقیقه 57 به گل برسند و با نتیجه سه بر صفر بر حریف خود غلبه کنند