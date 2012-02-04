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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

فیسک:

هر گونه اقدام نظامی علیه ایران دیوانگی است

هر گونه اقدام نظامی علیه ایران دیوانگی است

یک تحلیلگر مسائل منطقه ای در انگلیس با هشدار درباره پیامدهای هرگونه ماجراجویی احتمالی غربی ها و صهیونیستها علیه جمهوری اسلامی ایران، چنین اقدامی را دیوانگی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت فیسک نویسنده روزنامه ایندیپندنت می نویسد: اگر اسرائیل و آمریکا امسال به ایران حمله کنند این اقدامی جنون آمیز تر از آنچه که دشمنان آنها فکر می کنند، خواهد بود.

این اظهارات در واکنش مطلب دیوید ایگناتیس نویسنده واشگتن پست در شماره روز پنجشنبه است که وی گفته بود "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا اعتقاد دارد که اسرائیل در تابستان سال جاری به ایران حمله خواهد کرد.

پانتا به این مطلب ایگناتیس واکنش منفی نشان داده و گفته است که نظرات و اعتقادات وی به خود او مربوط می شود.

فیسک که خود 36 سال در خاورمیانه زندگی کرده و به خوبی به قدرت و توانمندی دولتهای منطقه آگاه است، می گوید: روزنامه نگاران پیش بینی می کنند اقدام اسرائیل علیه ایران گذاشتن سر بر "تخته گوشت" است.

کد مطلب 1525265

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