اخبار کوتاه ورزشی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه 13 و 14 بهمن ماه در سالن شهید دستغیب شیراز برگزار شد و طی آن نفرات برتر مسابقات مشخص شدند.

اسامی نفرات برتر این رقابتها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: علی اطرافچی (خوزستان)، مجتبی قنواتی (خوزستان)، بهزاد قاسمی (تهران) و علی کوهی (فارس)، محمد دهقان (فارس) و حمید قاسمی (سیستان و بلوچستان)



60 کیلوگرم: باقر توکلیان (فارس)، ایمان داودی (فارس)، سید عبدالرضا میراعلمی (گیلان) و سعید ذلقی (خوزستان)، ناصر پیران (آذربایجان شرقی) و فریبرز ظریف‌دوست (سیستان و بلوچستان)



66 کیلوگرم:عباس محب تا ش (فارس)،علی پرویزی (کرمانشاه)، افشین اسلامی (مازندران) و امیر جهانی (تهران)، سعید جودکی (ایلام) و علی‌اصغر خانی (هرمزگان)

74 کیلوگرم: سیروان فقیه سلیمانی (کردستان)، مهدی محمدی (البرز)، حسین نوروزی (فارس) و محسن شاه‌محمدی (اصفهان)، محمد زاده حسن (خوزستان) و علی یوسفی کیا (تهران)



84 کیلوگرم: حسین نوری (هرمزگان)، میلاد خسروی (لرستان)، محمد رسولی (خوزستان) و هادی حسن‌نژاد (مازندران)، یوسف اخباری (هرمزگان) و عباس منوچهری (فارس)



96 کیلوگرم: ابوذر علیاری (تهران)، رامین صلاحی نژاد (تهران)، ابراهیم صادقی (مازندران) و سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)، پدرام عباس نیکو (تهران) و فرزاد اصلانی (اردبیل)



120 کیلوگرم: مهدی نوری (اردبیل)، عباس نوری (قم)، علی خلج (قزوین) و مسعود نعمت‌چگانی (سیستان و بلوچستان)، امجد حیدریان (کردستان) و داود هداوند (لرستان)

همچنین با درخواست کادر فنی بین نفرات سوم مسابقه برگزار شد که به ترتیب در اوزان 55 تا 120 کیلوگرم، بهزاد قاسمی، سید عبدالرضا میراعلمی، افشین اسلامی، حسین نوروزی، محمد رسولی، ابراهیم صادقی و علی خلج مقابل حریفان به برتری دست یافتند.

نفرات برتر این مسابقات با نظر کادر فنی مجوز حضور در جام بین‌المللی یادگار امام (ره) را کسب می کنند.

فارس یکی از قطبهای کشتی فرنگی کشور است

نائب رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران گفت: فارس از استعدادها و پتانسیل زیادی برخوردار است و یکی از قطب های کشتی فرنگی کشور به شمار می رود.

حسن رنگرزاظهار داشت: ظرفیتها و توانمندیهای بسیار بالا، هیئت بسیار پر تلاش و فعال و مربیان خوب و سازنده استان فارس باعث شد تا میزبانی مسابقات انتخاب تکمیلی جام یادگار امام(ره) به شیراز واگذار شود.

وی افزود: این دوره از مسابقات در سطح خوبی برگزار شد و شرایط میزبانی رضایت بخش بود.

رنگرز بیان کرد: تیم کشتی فرنگی ایران که در معیت تیمهای دیگر به المپیک اعزام خواهد شد جزو تیمهای اول ودوم محسوب می شود و از لحاظ تعداد و تنوع مدالها امید زیادی نسبت به این تیم وجود دارد.

وی اضافه کرد: رقابتهای کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) روزهای شش تا هشت اسفندماه در شهر قم برگزار خواهد شد.

قضاوت دیدار تیم ملی فوتسال امید ایران واندونزی توسط داور شیرازی

علیرضا یگانه داور شیرازی فوتسال استان فارس روز یکشنبه 16 بهمن ماه در تهران بازی تیم ملی فوتسال اندونزی و تیم ملی فوتسال امید ایران را قضاوت میکند.

تیم ملی اندونزی که به منظور انجام چند دیدار تدارکاتی به ایران سفر کرده فردا به مصاف تیم ملی امید کشورمان می رود که این داور شیرازی در این بازی داور دوم علیرضا عبدالغنی از شهرکرد است.

این بازی ساعت 16 در سالن اختصاصی فدراسیون هندبال کشور در تهران برگزار می شود.