به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، مدیر رسانه‌ای تیم ملی برنامه حضور کادر فنی این تیم در ورزشگاه‌ها برای تماشای دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

دوشنبه - 17/11/90

* دیدار سایپای البرز - استقلال را "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی کشورمان به همراه "آنتونیو سیموئز" و "دانیل گاسپار" با حضور در ورزشگاه آزادی تحت نظر خواهند گرفت. دیدار مس سرچشمه - ذوب آهن اصفهان را نیز مارکار آقاجانیان، امید نمازی و "میک مک درموت" از طریق تلویزیون می‌بینند.

سه شنبه - 18/11/90

* برای دیدار پرسپولیس - فجرشهید سپاسی شیراز کلیه اعضای کادر فنی تیم ملی در ورزشگاه آزادی حضور می‌یابند و دیدار شاهین بوشهر - شهرداری تبریز را امید نمازی و میک مک درموت از طریق تلویزیون خواهند دید.

چهارشنبه - 19/11/90

* دیدار ملوان بندرانزلی - نفت تهران را دانیل گاسپار و میک مک درموت، دیدار سپاهان - مس کرمان را امید نمازی و مارکار آقاجانیان و مسابقه تراکتورسازی تبریز - نفت آبادان را آنتونیو سیموئز از طریق تلویزیون تماشا خواهند کرد.

پنجشنبه - 20/11/90

* دیدار راه آهن شهرری - داماش گیلان را کارلوس کی‌روش، دانیل گاسپار و امید نمازی با حضور در ورزشگاه و مسابقه فولاد خوزستان - صبای قم را آنتونیو سیموئز، مارکار آقاجانیان و میک مک درموت از طریق تلویزیون نظاره‌گر خواهند بود.

جمعه - 21/11/90

* مسابقه استقلال - ذوب آهن (مقدماتی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا) را نیز کلیه اعضای کادر فنی تیم ملی با حضور در ورزشگاه آزادی نظاره گر خواهند بود.