عبدی: دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال امید، که برای تماشای دیدار پیکان و گل‌گهر سیرجان در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه پاس اکبرتان حضور داشت درباره آخرین وضعیت تیم ملی امید، روند انتخاب بازیکنان و برنامه آماده‌سازی این تیم برای بازی‌های آسیایی ناگویا توضیحاتی ارائه کرد.

عبدی در ابتدا درباره روند آماده‌سازی تیم ملی امید اظهار داشت: ما از خردادماه کارمان را شروع کردیم و در یک بازه زمانی فشرده اردوهای متعددی داشتیم. با توجه به جلساتی که با فدراسیون داشتیم، دو اردوی دیگر نیز در برنامه‌مان قرار گرفت، اما به دلیل فشردگی مسابقات لیگ و اینکه تیم‌ها هر چهار روز یک‌بار بازی داشتند، برنامه‌مان را برای مردادماه تغییر دادیم.

سرمربی تیم کلی درباره بررسی وضعیت بازیکنان در هفته های ابتدایی لیگ برتر تاکید کرد: بیشتر تمرکزمان را روی رصد مسابقات گذاشتیم تا بتوانیم سطح کیفی بازیکنان را ببینیم و بهترین و باکیفیت‌ترین نفرات را، هم از نظر سنی و هم از نظر فنی، برای تیم ملی امید انتخاب کنیم. این رصد را تا روز آخر ادامه خواهیم داد.

او درباره برنامه ریزی اردوی این تیم قبل از سفر به ناگویا ژاپن برای حضور در بازی های آسیایی تصریح کرد: ان‌شاءالله از روز هفتم اردو را آغاز می‌کنیم و امیدواریم تا روز دهم تیم ما به شکل رسمی و با حضور بازیکنان منتخب از تیم‌های مختلف شکل بگیرد. دیگر فرصتی برای بازگشت نداریم و باید با تمام توان آماده مسابقات شویم.»

سرمربی تیم ملی امید افزود: از مسئولان محترم فدراسیون فوتبال تشکر می‌کنم که همکاری لازم را انجام می‌دهند و با باشگاه‌ها تعامل دارند تا بازیکنان موردنظر ما را در اختیار تیم ملی امید قرار دهند. همچنین از کمیته ملی المپیک تشکر می‌کنم که تمام امکانات را در اختیار تیم قرار داده و برای این بازی‌ها برنامه‌ریزی می‌کند تا بهترین شرایط را داشته باشیم. از وزارت ورزش و جوانان نیز که پشتیبان تیم ملی امید است و برای داشتن یک تیم خوب تلاش می‌کند، تشکر می‌کنم.»

عبدی در پاسخ به این پرسش که آیا نسل جدیدی از بازیکنان مستعد را وارد فوتبال ایران کرده که امروز به ستاره‌های لیگ تبدیل شده‌اند، گفت: در بازی‌های آسیایی فقط سه مسابقه در مرحله گروهی داریم. اگر خدای نکرده بازی اول را از دست بدهید، شرایط برای بازی‌های بعدی هم سخت می‌شود. بنابراین باید خودمان را برای شرایط سخت آماده کنیم.

وی افزود: اگر قرار است کاری را قبول کنیم، باید با تمام توان و با برنامه‌ریزی و همکاری همه مجموعه‌ها برای آن آماده شویم. من همیشه به دنبال کارهای سخت و به ظاهر نشدنی هستم. کارهایی که همه انجام می‌دهند، دیگر نیازی به من ندارد. باید سراغ کارهایی برویم که دشوار است و تلاش کنیم آنها را به نتیجه برسانیم.

او که نسل های طلایی ملی را در رده نوجوانان و جوانان تشکیل داد افزود: این بازیکنانی که امروز می‌بینید، حاصل یک فرآیند چندساله هستند. ما در سراسر ایران رصد کردیم و تعداد بسیار زیادی بازیکن را دیدیم. شاید خود من دو بار تمام ایران را برای این کار زیر پا گذاشتم. سه سال پیش هم به شما گفتم که این تیم، تیم آینده است.

امروز بهترین بازیکنان لیگ همان بچه‌هایی هستند که از نقاط مختلف کشور، از کوچه و خیابان، روستاها و شهرهای مختلف انتخاب شدند و حالا باعث افتخار هستند. مطمئنم اگر محدودیت‌ها کمتر شود، امکانات بیشتری داشته باشیم و بتوانیم از این امکانات به‌درستی استفاده کنیم، می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

سرمربی تیم ملی امید درباره روند آماده‌سازی این تیم نیز عنوان کرد: در سه ماه گذشته، حدود دو ماه را بیشتر در اردو بودیم. من، همکارانم و بازیکنان فقط از زمان استفاده نکردیم، بلکه به نوعی از آن نهایت استفاده را بردیم. تمرینات پشت سر هم داشتیم و بچه‌ها و به‌خصوص مربیان خسته شدند.

سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال تاکید کرد: حالا این تیم ساخته شده و باید این بازیکنان را به‌طور کامل در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم دستاوردی که برای آن تلاش کرده‌ایم، در بازی‌های آسیایی به نتیجه برسانیم.»

عبدی در ادامه درباره تعامل با باشگاه‌ها برای حضور بازیکنان در تیم ملی امید گفت: تمام تلاش ما این است که بازیکنانی را که خودمان پیدا کردیم و شاید در تیم‌های پایین‌تر بودند و امروز جزو بهترین‌ها هستند، در اختیار تیم ملی داشته باشیم. تعدادی از این بازیکنان امروز در لیگ برتر حضور دارند و چند نفر نیز خارج از ایران بازی می‌کنند.

او با درک دوباره شرایط باشگاهها و همزمانی با بازی های ناگویا تصریح کرد: طبیعی است که باشگاه‌ها هم سختی‌هایی دارند و شاید مجبور شوند در مقطعی یکی از بازیکنان خود را در اختیار نداشته باشند، اما ما در تیم ملی امید یک کار بزرگ پیش رو داریم. اگر این کار را انجام ندهیم، دستاوردها کاهش پیدا می‌کند و این موضوع به کلیت تیم آسیب می‌زند. اگر پروژه‌ای که از سه، چهار سال پیش آغاز کرده‌ایم به درستی ادامه پیدا کند، امیدوارم به لطف خدا این بازیکنان بتوانند در سال‌های آینده به تیم ملی بزرگسالان برسند. این می‌تواند یک موفقیت بزرگ و یک نوسازی و پوست‌اندازی درست برای فوتبال ایران باشد.»

عبدی در پاسخ به این پرسش که آیا برای غیبت احتمالی بازیکنان و در اختیار نگرفتن آنها از سوی باشگاه‌ها برخوردی صورت گرفته است، گفت: «قول داده شده و برنامه‌ریزی‌ها انجام شده که تمام تلاش خودمان را برای کامل بردن بازیکنان به ناگویا داشته باشیم. از سوی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون نیز همکاری‌های لازم با باشگاه‌ها انجام شده است.

عبدی درباره اردوی متصل به اعزام تیم کلی امید گفت: تا امروز در این زمینه مشکل خاصی نداشتیم و روز دهم پرواز خواهیم کرد. برنامه‌ریزی انجام شده تا بتوانیم در این بازی‌ها نقش پررنگی داشته باشیم و ان‌شاءالله به هدفمان برسیم.»

سرمربی تیم ملی امید در پایان افزود: من به عنوان مربی باید برنامه بدهم، بازیکن انتخاب کنم، تمرین بدهم و تیم را برای مسابقه آماده کنم. نمی‌توانم به عنوان یک مربی وارد مسائل استراتژیک و ستادی شوم. این بخش را به فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک واگذار می‌کنم تا کمک کنند بازیکنان را در اختیار داشته باشیم و بتوانیم آنها را از باشگاه‌ها برای حضور در تیم ملی امید همراه خودمان ببریم.