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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

افندی‌زاده در گفتگو با مهر:

49 میلیون مسافرت برای عید 91 در کشور پیش‌بینی شد

49 میلیون مسافرت برای عید 91 در کشور پیش‌بینی شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: عید امسال 49 میلیون مسافرت در کشور از طریق حمل و نقل جاده‌ای و عمومی در کشور پیش‌بینی شده است.

شهریار افندی ‌زاده در حاشیه سفر خود به استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای سفرهای نوروزی کشور در سال آینده و اواخر سال‌جاری، اظهار داشت: با پیش‌بینی‌های وزارت راه و شهرسازی در نوروز 91 امکان جابه‌جایی 46 تا 49 میلیون مسافر در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه همواره تقاضای جابه‌جایی مسافر از طریق حمل و نقل جاده‌ای بیش از سایر راه‌‌های مسافرتی است، تصریح کرد: در سال گذشته در حمل و نقل جاده‌ای ایام نوروز  ۴۳ میلیون مسافر جابه‌جا شدند.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اوج مسافرت‌ها برای این ایام از هفته نخست و آخر تعطیلات عید صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: آماری که در مورد میزان حمل و نقل‌ها در ایام نورز بیان شد مربوط به حمل و نقل جاده‌ای و عمومی است اما اگر آمار جابه‌جایی‌ها از طریق خودروهای شخصی را نیز به آن بیافزاییم بیش از این میزان مسافرت در کشور صورت می‌گیرد.

کد مطلب 1525386

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