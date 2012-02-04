شهریار افندی زاده در حاشیه سفر خود به استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت و برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای سفرهای نوروزی کشور در سال آینده و اواخر سالجاری، اظهار داشت: با پیشبینیهای وزارت راه و شهرسازی در نوروز 91 امکان جابهجایی 46 تا 49 میلیون مسافر در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه همواره تقاضای جابهجایی مسافر از طریق حمل و نقل جادهای بیش از سایر راههای مسافرتی است، تصریح کرد: در سال گذشته در حمل و نقل جادهای ایام نوروز ۴۳ میلیون مسافر جابهجا شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اوج مسافرتها برای این ایام از هفته نخست و آخر تعطیلات عید صورت میگیرد.
وی بیان داشت: آماری که در مورد میزان حمل و نقلها در ایام نورز بیان شد مربوط به حمل و نقل جادهای و عمومی است اما اگر آمار جابهجاییها از طریق خودروهای شخصی را نیز به آن بیافزاییم بیش از این میزان مسافرت در کشور صورت میگیرد.
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