به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی که با عنوان "انقلاب اسلامی، جهاد اقتصادی، فرهنگ و احیای ارزش های اسلامی" نامگذاری شده است، شبکه گاز شهرک صنعتی مهریز و دو واحد صنعتی در این شهرک به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی مهریز به طول هزار و 840 متر با صرف هزینه ای بالغ بر هشت هزار و 200 میلون ریال و ایجاد سه ایستگاه TBS هزار متر مکعبی در مدت زمان هفت ماه به اتمام رسیده است که با بهره برداری از آن 51 واحد صنعتی مستقر در این شهرک از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

سید مسعود عظیمی عنوان کرد: واحد صنعتی یزد پلی اتیلن تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن با اشتغال زایی 30 نفر و سرمایه گذاری 35 میلیارد ریال همچنین خط دوم کاشی مهسرام مهریز با اشتغالزایی 110 نفر و سرمایه گذاری حدود 60 میلیارد ریال و با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون متر مربع کاشی پرسلان لعاب دار افتتاح شدند.

عظیمی یادآور شد: با اتصال شهرک صنعتی مهریز به شبکه گاز، 9 شهرک و ناحیه صنعتی استان یزد گازدار شدند.