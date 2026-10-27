پوتین: مبادلات تجاری با ایران افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان در کرملین، در سخنانی اعلام کرد: روسیه به تمامی تعهدات خود در خصوص پروژه‌ها در ایران عمل می‌کند. ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران در جریان است.

رئیس جمهور روسیه سپس ادامه داد: در دیدار دوجانبه با پزشکیان، درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) گفتگو کردم؛ موضوعی که موجب نگرانی است. امیدواریم که تحولات خاورمیانه در مسیری مثبت پیش برود.

ولادیمر پوتین سپس اضافه کرد: همواره از دیدار با شما خرسند هستم. مبادلات تجاری روسیه و ایران در ۸ ماه نخست سال جاری ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است. نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز ثمربخش و مفید بود.

ادامه دار د...