استفاده از توان بخش خصوصی برای عملیات راهداری در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بدنبال استمرار بارش های زمستانی و شرایط ناپایدار جوی، از تمام توان نیروها و عوامل راهداری برای مقابله با برف و کولاک در محورهای مواصلاتی استان استفاده شده است.

وی اظهار داشت: عوامل راهداری این اداره کل با 170 دستگاه ماشین آلات سبک، سنگین و نیمه سنگین با استقرار در 24 راهدارخانه، طی شب و روز گذشته، مشغول تیغ زنی، برفروبی و نمک پاشی جاده های استان بودند و اکنون نیز در سطح محورها در حال انجام وظیفه و خدمات رسانی است.

وی ادامه داد: برف و کولاک چند شب گذشته به حدی بود که تردد وسایل نقلیه را در کلیه محور های ارتباطی استان مختل کرد و موجب مسدودی و مشکل آمد و رفت در اغلب محور های کوهستانی استان شد.

شورابی گفت: بر اثر برف و کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی، راه های کوهستانی استان نظیر خوش ییلاق، رامیان، اولنگ، چهار باغ و شاهرود تا اطلاع ثانوی مسدود است اما تردد در راه های اصلی استان با احتیاط کامل برقرار است.

وی یادآورشد: خوشبختانه تعدادی از مسافران و در راه ماندگان نیز براثر ناپایداری شرایط جوی در محورهای مواصلاتی استان محاصره شده بودند که توسط نیروهای راهداری و امداد رسانی استان در راهدارخانه ها مستقر شدند و طی برنامه ریزی مناسب از طریق ماشین آلات اداره کل و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی به مقاصد مورد نظر و یا اماکن امن انتقال یافتند.

وی در پایان متذکر شد: رانندگان برای اطلاع از وضعیت راه های استان می توانند در هر ساعت از شبانه روز با تلفن گویای 141 و 5-2223131-0171 مدیریت اطلاعات راه های استان تماس حاصل کنند.