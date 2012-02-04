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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

ارجمند:

عشایر با تولیداتشان در ایجاد برکت نقشی عمده دارند

عشایر با تولیداتشان در ایجاد برکت نقشی عمده دارند

ساوجبلاغ – خبرگزاری مهر: مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز و مسئول کمیته روستایی عشایری این استان گفت: کار عشایر تولید است و آنها گوشت و لبنیات و صنایع دستی تولید می کنند و تولید، برکت دارد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی ارجمند بعد از ظهر شنبه در اولین جشن بزرگ عشایری استان البرز در سالن مجموعه ورزشی کردان در جمع عشایر و مسئولان گفت: عشایر از معدود  صنف هایی هستند که به طبیعت نزدیکند  و به همین دلیل آرامش روحی و روانی نیز بر این افراد حاکم است.

وی افزود: شهر نشینی باعث شده که با طبیعت بیگانه شویم و عشایر از اقشاری هستند که با طبیعت انس دارند و آرامش  روانی شان از کار با طبیعت تامین می شود.

ارجمند با بیان خاطره ای  در باب برکت، گفت: فلسفه برکت را از بزرگی پرسیدم وی به تعداد زیاد سگ و زاد و ولد زیاد آن در هر دوره بارداری اشاره کرد و اینکه این حیوان هیچ دشمنی ندارد، اما جمعیت آن در دنیا زیاد نیست ولی گوسفند در هر بارداری یک بچه به دنیا می  آورد در حالی که همه انسانها گوشت گوسفند را می خورند تعداد گوسفندان در دنیا بیشتر از سگ است و این یعنی برکت در تولید. زیرا گوسفند شیر و لبنیات و پشم  تولید می کند و اگر ذبح شود تولید گوشت می کند.

وی افزود:عشایر دامداری و شبانی می کنند و این شغل انبیایی مانند موسی(ع) و رسول گرامی (ص) در سن جوانی ایشان  بوده است.

ارجمند افزود: راه رفتن گله گوسفند به سمت چراگاه و صحرا یک زیبایی دارد و این را ذائقه زیبایی شناسی درک می کند.

وی اذعان داشت: امروزه ذائقه ها تغییر کرده است ولی این ارتباط با طبیعت زیباست و زیبایی می آفریند.

 

کد مطلب 1525463

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