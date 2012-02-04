چین هم قطعنامه ضد سوری را وتو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد چین هم همانند روسیه به پیش نویس قطعنامه ضد سوری رای منفی خواهد داد و آن را وتو خواهد کرد.



مخالفت قاطع روسیه و چین با پیش نویس قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی و غربی ها می تواند ضربه دیگری به تلاشهای خصمانه بلوک غرب و رژیمهای سرسپرده عربی از جمله عربستان و قطر باشد.