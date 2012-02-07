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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

9 پروژه آب منطقه ای در غرب گلستان کلنگ زنی شد

9 پروژه آب منطقه ای در غرب گلستان کلنگ زنی شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی 9 پروژه شرکت آب منطقه ای گلستان همزمان با سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه غرب استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع آب شهرستانهای کردکوی، بندرگز،  ترکمن و گمیشان صبح سه شنبه در حاشه اجرایی این طرحها گفت: در دهه فجر امسال عملیات رپرگذاری گزوطنا ، جفاکنده ، غاز محله و دیوارسازی و لایروبی و ساماندهی رودخانه های حوضه خلیج گرگانرود ( میاندره، گز شرقی و سر محله) و نکا رود از پروژه هایی است که کلنگ زنی شد.

جمشید بهمنی افزود : لایروبی کانال انتقال آب سیجوال و تکمیل سدهای کوچک مخزنی میاندره، چمن ساور، جفاکنده و بالاجاده از دیگر پروژه هایی است که در سی سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، عملیات اجرایی آن آغاز شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان های کردکوی، بندرگز، ترکمن  و گمیشان اعلام کرد: اعتبار پروژه های مذکور مبلغی بالغ بر 14 میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی و استانی است.

کد مطلب 1527716

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