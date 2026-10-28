حملات جدید رژیم صهیونیستی به غزه؛ شماری شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و مرکز غزه، دست‌کم ۴ شهید و شماری زخمی برجای گذاشت.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نزدیکی مسجدی در منطقه مواصی رفح در جنوب نوار غزه، یک فلسطینی به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

همزمان، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه اطراف آسیاب «الایمان» در خیابان بیستم در شرق اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه را هدف قرار دادند که در پی آن شماری از فلسطینی ها زخمی شدند.

در حمله‌ای دیگر، رژیم صهیونیستی محل استقرار کارکنان وزارت اقتصاد فلسطین را در منطقه «فش فرش» در جنوب مواصی خان‌یونس هدف قرار داد. این کارکنان در حال پیگیری روند ورود کامیون‌ها به نوار غزه بودند.

در این حمله سه نفر شهید شدند و پیکر آن‌ها به بیمارستان ناصر منتقل شد و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

گفتنی است که امروز وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۵۶۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۶۴۹ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۴۵ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۷۷۰ نفر رسیده است.