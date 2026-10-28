به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی‌، عصر چهارشنبه ۶ آبان ماه در گردهمایی دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن کشور ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش عمومی قرآن و ترویج فرهنگ نماز، بر ضرورت تدوین نقشه راه مرحله بعدی فعالیت‌ها، توانمندسازی شبکه‌های استانی و منطقه‌ای، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت برنامه‌های قرآنی در دوره پیش‌دبستانی و سال‌های نخست دبستان تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، شکل‌گیری گفتمان آموزش قرآن در سطح وزارت آموزش‌وپرورش، استان‌ها و مناطق را از دستاوردهای مهم این دوره دانست و اظهار کرد: یکی از دستاوردهای ارزشمند این اقدامات، تبدیل موضوع آموزش قرآن به یکی از مسائل مورد توجه در نظام تعلیم‌وتربیت و ایجاد ساختارها و برنامه‌هایی برای پیگیری جدی‌تر آن است.

کاظمی با قدردانی از تلاش‌های مدیران، کارشناسان و رابطان استانی و منطقه‌ای، بر ضرورت استمرار این فعالیت‌ها تأکید کرد و افزود: فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، ماهیتی بلندمدت دارند و نمی‌توان انتظار داشت تغییرات عمیق فرهنگی و اجتماعی در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتند. ازاین‌رو، استمرار تلاش‌ها، اخلاص در عمل و حرکت هدفمند در این مسیر اهمیت فراوانی دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت فعالیت‌های قرآنی و اقامه نماز، این اقدامات را از زمینه‌های مهم تربیت دینی و شکل‌گیری زندگی سعادتمندانه دانست و بر ضرورت تقویت پیوند میان آموزه‌های قرآن و زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

کاظمی با تأکید بر اینکه گفتمان قرآن و نماز باید از سطح ستاد، استان‌ها و مناطق به مدارس و خانواده‌ها منتقل شود، گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان فاصله‌ای میان برنامه‌ریزی‌های ستادی و آنچه در محیط مدرسه و خانواده اتفاق می‌افتد، وجود دارد و لازم است برای کاهش این فاصله، برنامه‌ای روشن و عملیاتی تدوین شود.

وی افزود: مدرسه و خانواده باید در کانون برنامه‌های آموزش عمومی قرآن قرار گیرند و فعالیت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که دانش‌آموزان و والدین، آثار و کارکردهای قرآن و نماز را در زندگی روزمره خود تجربه کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت اقدامات معرفتی در کنار فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی و اجرایی اظهار کرد: در کنار برگزاری برنامه‌های قرآنی، تولید محتوا و توسعه فعالیت‌های مرتبط با نماز، باید برای افزایش شناخت و معرفت دانش‌آموزان نسبت به قرآن و نماز نیز برنامه‌ریزی کنیم؛ زیرا شناخت عمیق‌تر از آثار و کارکردهای این آموزه‌ها می‌تواند زمینه انس پایدارتر با آنها را فراهم کند.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه گفتمان‌سازی، ساختارسازی و برنامه‌ریزی راهبردی، خواستار طراحی مرحله بعدی فعالیت‌های کمیسیون شد و گفت: لازم است برای ادامه مسیر، برنامه‌ای مشخص با اهداف سالانه تدوین شود تا اقدامات انجام‌شده به نتایج پایدار و ملموس در مدارس و خانواده‌ها منجر شود.

وی بر ضرورت تقویت شبکه‌های قرآنی در استان‌ها و مناطق تأکید کرد و افزود: شبکه‌ای که برای آن مأموریت مشخص، آموزش مستمر و محتوای مناسب تعریف نشده باشد، به‌تدریج انگیزه و پویایی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: بنابراین، باید برای آموزش، پشتیبانی و تغذیه محتوایی این شبکه‌ها برنامه‌ای منظم داشته باشیم.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت توجه به گروه‌های مختلف مخاطب از جمله معلمان، مدیران، دانش‌آموزان و والدین، تأکید کرد و خواستار استفاده هدفمند از ظرفیت گسترده مدارس و خانواده‌ها برای توسعه آموزش عمومی قرآن شد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت دوران کودکی در شکل‌گیری عادت‌ها و باورهای پایدار، توجه ویژه به دوره پیش‌دبستانی و سال‌های نخست ابتدایی را از اولویت‌های آموزش عمومی قرآن دانست.

وی اظهار کرد: برای ایجاد ارتباط ماندگار کودکان با قرآن، باید از دوره‌های اولیه رشد آغاز کنیم و برنامه‌های متناسب با سن، توانایی و علایق آنان طراحی شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش حفظ سوره‌های کوتاه در آشنایی کودکان با قرآن، بر ضرورت استفاده از روش‌های جذاب و متناسب با اقتضائات سنی دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: در کنار کتاب‌های درسی، باید از محتوای چندرسانه‌ای، ابزارهای دیجیتال و فناوری‌های نوین نیز بهره گرفت تا ارتباط کودکان با قرآن، طبیعی‌تر و ماندگارتر شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ذائقه نسل جدید و استفاده از ظرفیت جوانان خلاق و متخصص در طراحی و تولید محتوای قرآنی تأکید کرد.

کاظمی با تأکید بر اینکه مأموریت آموزش عمومی قرآن، گسترش فرصت یادگیری برای عموم دانش‌آموزان است، خواستار توجه بیشتر به فعالیت‌های فراگیر قرآنی در مدارس شد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌های عمومی در کنار فعالیت‌های تخصصی و مسابقات قرآنی، اظهار کرد: باید زمینه مشارکت گسترده دانش‌آموزان در فعالیت‌هایی مانند جلسات قرآن کلاسی، مدرسه‌ای، خانوادگی و محلی فراهم شود و برنامه‌ها صرفاً به گروه محدودی از دانش‌آموزان علاقه‌مند یا مستعد محدود نماند.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: در آموزش عمومی قرآن، هدف باید ایجاد فرصت انس با قرآن برای همه دانش‌آموزان باشد و برنامه‌ها نیز با همین رویکرد طراحی و اجرا شوند.

کاظمی با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی انسانی نظام تعلیم‌وتربیت، بر ضرورت تقویت آموزش‌های قرآنی و معارفی در برنامه‌های تربیت معلم تأکید کرد.

وی اظهار کرد: معلمان، به دلیل ارتباط مستمر با دانش‌آموزان و خانواده‌ها، ظرفیت مهمی برای گسترش فرهنگ قرآنی دارند و لازم است آموزش‌های مرتبط با قرآن و نماز در برنامه‌های تربیت حرفه‌ای آنان جایگاه مشخصی داشته باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت آشنایی معلمان با روخوانی و روان‌خوانی قرآن، معارف قرآنی، فلسفه و مهارت‌های نماز، خواستار بررسی و تقویت سرفصل‌های آموزشی دانشجومعلمان و همچنین توجه به دوره‌های تربیت معلم از مسیر ماده ۲۸ شد.

وی دانشگاه فرهنگیان را یکی از کانون‌های مهم تحول در نظام تعلیم‌وتربیت دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این دانشگاه برای تربیت معلمانی آشنا با آموزه‌های قرآنی و توانمند در انتقال این مفاهیم به دانش‌آموزان تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت گسترده آموزش‌وپرورش در توسعه آموزش عمومی قرآن، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیز تأکید کرد.

وی خواستار پیگیری برنامه‌های قرآنی در دستگاه‌های مختلف شد و افزود: توسعه آموزش عمومی قرآن نباید صرفاً به ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش محدود بماند؛ بلکه دستگاه‌های اجرایی نیز باید با توجه به مأموریت‌ها و امکانات خود، برای آموزش کارکنان و تقویت فعالیت‌های قرآنی در خانواده‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش بر ضرورت پیگیری اجرای برنامه‌های مرتبط با اهداف آموزش عمومی قرآن در دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت شوراها و سازوکارهای هماهنگی فرهنگی برای تقویت این فعالیت‌ها تأکید کرد.