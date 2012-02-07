دامنه خدمات دولت به روستاها رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی دهستان خرقان شرقی اظهارداشت: دامنه خدمات دولت از شهرهای بزرگ در سالهای اخیر به روستاهای کوچک رسیده و خدا را شاکریم که با تلاش مسئولان ذائقه مردم با ارائه خدمات زیربنایی و رفاهی در ایام دهه فجر شیرین می شود.

وی افزود: امروز رسالت اصلی دولت و به تبع آن مسئولان استانی خدمت به مردم است و همه وظیفه داریم در مسیر آسایش و تامین رفاه زندگی مردم هر چه بیشتر تلاش کنیم و این مسیر را با جدیت ادامه دهیم.

عجم تصریح کرد: تصویب احداث هفت مجتمع آبرسانی در سفر سوم رئیس جمهور به استان از خدمات ارزشمندی است که کمبود آب شرب روستاهای استان را برطرف می کند.

وی یادآور شد: مردم هم قدردان خدمات دولت هستند و با حضور پر شور در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی به سنگ اندازیهای دشمن پاسخ قاطع می دهند و اقتدار نظام را بار دیگر به نمایش می گذارند.

استاندار قزوین از تلاش خبرنگاران در انعکاس خدمات دولت و طرحهای افتتاح شده در دهه فجر تقدیر کرد.