آزمایشگاه تصفیه خانه آب شهر سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران آزمایشگاه پیشرفته و ساختمان اداری تصفیه خانه آب شهر سنندج با مدیران شرکت آبفا و جمعی از مسئولان و مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان به بهره برداری رسید.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: احداث ساختمان اداری و راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته تصفیه خانه آب شهر سنندج یکی از پروژه های این شرکت است که از محل طرح آبرسانی به شهر سنندج با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال طراحی و اجرا شده است.

علرضا تخت شاهی بیان کرد: این پروژه که شامل دو بخش ابنیه و تجهیزات است و که با توجه به اقدامات انجام شده امروز شاهد افتتاح و بهره برداری از هر دو بخش آن هستیم.

وی با اشاره به ویژگی های این آزمایشگاه گفت: آزمایشگاه مرکزی تصفیه خانه آب شهر سنندج از نظر ساختمان و تجهیزات در زمره مجهزترین و کامل ترین آزمایشگاه های سراسر کشور در حوزه آبفا است که موفق به اخذ گواهینامه های معتبر در حوزه کیفیت شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کردستان عنوان کرد: این آزمایشگاه شامل بخش های آزمایشگاه بیولوژی، شیمی فیزیک، باکتریولوژی، کروماتوگرافی و جذب اتمی است که در بخش جذب اتمی به زودی سیستم اندازه گیری 13 عنصر سنگین نیز اندازه گیری می شود.

در پایان این مراسم از بخش های مختلف سایت آزمایشگاه و سایت اداری توسط مدیرعامل شرکت، فرماندار شهر سنندج و سایر مدیران و روسای ادارات شهر سنندج بازدید به عمل آمد و افراد حاضر از نزدیک در جریان روند اجرا و تجهیز آن قرار گرفتند.

در حال حاضر تعداد 14 واحد آزمایشگاه آب و سه واحد آزمایشگاه فاضلاب در سطح شهرهای استان کردستان وجود دارد که هر کدام به صورت شبانه روزی در حال انجام وظایف محوله هستند.