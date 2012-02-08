پرستاران اجازه ندهند حقوقشان پایمال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی در نشستی با رابطان پرستاری بیمارستانها در محل سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: از آسیبهای جدی حرفه پرستاری در سطوح مختلف مدیریتی و رابطان بی اطلاعی از قانون است.

وی ادامه داد: قانونی در کشور به تصویب رسیده که زمانی جزو آمال و آرزوهای جامعه پرستاری بود اما امروز از حد شعار خارج شده و پس از گذشت پیچ و خم های بسیار در قالب قانون به تصویب رسیده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: نباید اجازه دهیم با استفاده از بی اطلاعی همکاران در اجرای قانون کج سلیقگی شود.

میرزابیگی دوره کنونی را دوره گذار حرفه ای برشمرد و افزود: چنانچه از این دوره به درستی و سلامت عبور کنیم در این صورت بدهکار آیندگان و تاریخ نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه برای اجرای قانون نیازمند مجریان قوی هستیم، گفت: مجریان این قانون اگر چه از تیم سلامت (پزشکان) هستند اما از ما (پرستاران) نیستند این درحالی است که معلمان 70 نماینده در مجلس دارند بنابراین در قانونگذاری و اجرای قوانین دستشان باز است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: ما نیز باید با داشتن اطلاعات کافی پیگیر حقوقمان باشیم و مراقب باشیم که به سمت خود شلیک نکنیم گاهی در گزارش ها شاهد این هستیم که دوستان هدف را اشتباه می زنند به جای کمک به ما و اجرای قانون به خودمان شلیک می کنند.

میرزا بیگی با بیان اینکه بعد شرعی و قانونی را شورای نگهبان تایید کرده است، گفت: رئیس جمهوری، نیز قانون ارتقای بهره وری (کاهش ساعت کاری) را ابلاغ کرده است و همگی خواهان اجرای آن هستند و هم اکنون ما دانشگاه به دانشگاه پیگیر اجرای این قانون هستیم.

وی با بیان اینکه مشکلات اعتباری برای قانون ارتقای بهره وری از مشکلات سیستم است، افزود: پرستار باید به دنبال مطالبه حق خود باشند. اگر مشکلات بودجه ای بر سر راه اجرای قانون وجود دارد آیا پرستاران باید این مشکلات را بازگو کنند؟ این اجازه را بدهید که روسای دانشگاه ها پیگیر آن باشند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: پیش از این عنوان کردیم چنانچه بیمارستانی در کشور قادر به اجرای قوانین پرستاری نیست آن را به پرستاران واگذار کنند هم اکنون 60 تا 70 درصد هزینه سلامت صرف جیب عده معدودی می شود.

میرزابیگی با بیان اینکه 90 درصد هزینه سلامت برای کمتر از 10 درصد تیم سلامت هزینه می شود، ادامه داد: پرستاران همواره ثابت کرده اند که می توانند بیمارستانها را از ورشکستگی به سود کامل برسانند به طوریکه یک کارشناس اتاق عمل در ماهشهر اهواز بیمارستانی را از ورشکستگی و بدهی کامل به سود رساند.

وی افزود: این فرد عنوان می کرد که فقط چاله ها را گرفتم و سختگیری چندانی هم اعمال نکردم بنابراین پرستاران در این مسیر باید اثر هم افزایی و همگرایی داشته باشند نه واگرایی.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: هم اکنون مدیران پرستاری، رابطان و سرپرستاران اطلاعات غلطی دارند و سعی نکرده اند اطلاعات خود را از قانون اصلاح کنند.

میرزابیگی با بیان اینکه باید نگاه به موضوع نگاهی تکاملی باشد، افزود: قانون ارتقای بهروری 4 بند دارد که هریک قوانین جداگانه ای است البته حتی قویترین قوانین هم از ابتدا صددرصد اجرا نشده اند باید با نگاه تکاملی نقایص را برطرف کنیم و درصدد اجرای کامل آن باشیم.

وی گفت: ما نیز کوشیدیم تا طی 6 ماه قانون اجرا شود و ضعفها و نقایص نمایان شود هر چند سایر استان ها نسبت به تهران در اجرای قانون ارتقای بهره وری جلوتر هستند و در کل قانون در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در حال اجراست.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: قانون در ظاهر نقصی ندارد اما در عمل ممکن است ایراداتی داشته باشد عده ای برداشت های سلیقه ای از قانون دارند باید برای اجرای قانون با نگاه مثبت بند به بند جلو رویم و انتظار نداشته باشیم از ابتدا، قانون بدون هرگونه نقصی اجرا شود.

میرزابیگی با تاکید بر ضرورت وجود نگاهی دلسوزانه برای اجرای قانون افزود: دو هفته پیش شورای عالی نظام پرستاری یک جلسه 4 ساعت و نیمه ای را با وزیر بهداشت داشت و هم اکنون نیز برای اجرای قانون دانشگاه به دانشگاه با مسئولان نشست داریم این در حالی است که کمیته کشوری نیز در حال پیگیری اجرای قانون است و در صورت لزوم ایجاد تغییر هر 6 ماه یکبار بخشنامه یا نامه ای با امضای وزیر به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: ما نیز بر اساس قانون موظفیم سالی 2 بار در خصوص نحوه اجرای قانون گزارشی را به مجلس ارائه کنیم که سه شنبه هفته پیش دومین جلسه را با مجلس داشتیم .

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: جمع بندی مجلس بر اساس گزارش های ارائه شده این بود که وزیر بهداشت در بخش دولتی اقتدار دارد اما این قانون بخش خصوصی، تامین اجتماعی و خیریه را نیز شامل می شود اگر چه قانون به این بخش ها نیز ابلاغ شده است اما ممکن است اقتدار و اختیار لازم وجود نداشته باشد.

میرزابیگی با بیان اینکه مجلس گزارش مجدد از وزارت کار، دفاع و بهداشت را خواستار شد، گفت: این امر می تواند زمینه ساز بسیاری از اتفاقات بعدی در مجلس باشد.

وی ادامه داد: قانون ارتقای بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید ما را به این سمت و سو سوق دهد که پرستاری و بالین بیمار را ارزشمند کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: اگر قانون ارتقای بهره وری برای پرستاران تصویب نمی شد قانون خدمات کشوری با 44 ساعت کار در هفته برای پرستاران اجرا می شد که البته در دوره باقری لنکرانی و ابتدای دولت دهم بر کار هفته ای 44 ساعت برای پرستاران تاکید شد.

میرزابیگی با بیان اینکه باید برای شیفتهای تعطیل و شب تفاوت هایی قایل می شدیم گفت: در بخش خصوصی هم ظلم های بی شماری به پرستاران می شود به ویـژه آنکه طبق بخشی از قانون کار پرستاران نمی توانستند از مزایای مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند چون طبق این قانون زنان نباید در مشاغل سخت و زیان آور کار می کردند اما پرستاران از این قانون مستثنی شدند.

وی افزود: به فضل الهی به این سمت حرکت می کنیم که زندگی پرستاران با یک شیفت کاری تامین شود و حداقل برای داشتن یک زندگی عادی ساعت کار کمتر و درآمد بیشتری داشته باشند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: حدود 43 تا 44 قدم اساسی برای حرفه پرستاری برداشته شد و کار ما ریشه در اصل 133 قانون اساسی دارد که تحت عنوان تعدیل ساعت کاری است که البته نام آن را به قانون ارتقای بهره وری تغییر دادیم.

میرزا بیگی با بیان اینکه مزایای قانون ارتقای بهره وری به پرستاران همه مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها تعلق می گیرد، گفت: البته این قانون به درمانگاه هایی که به صورت روزانه اداره می شود (نه درمانگاههای بیمارستانی) تعلق نمی گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس سه آیتم سابقه کار، صعوبت کاری و کار در نوبت کاری غیر متعارف تا 8 ساعت در هفته ساعت کار پرستاران کمتر می شود البته برخی عنوان می کنند که پیش از این کارکرد هفتگی 44 ساعت نبوده اما بر اساس این قانون ساعت کار هفتگی 44 ساعت در نظر گرفته شده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در این قانون بیشترین امتیاز برای کاهش ساعت کار در هفته به سنوات خدمت (سابقه کار) سپس صعوبت کار و سپس نوبت کاری های غیرمتعارف یا شیفت در گردش داده شد.

میرزا بیگی ادامه داد: بند 2 این ماده واحده عنوان می کند که پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است اما برای پرستاران بخش های سوختگی و روانی تسهیلاتی در نظر گرفته شد و آن اینکه از 2 ماه مرخصی در سال استفاده کنند در عین حال که همه پرستاران جزو مشاغل سخت و زیان آور هستند و می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه در قانون کار بحث دیگری است، افزود: در قانون ارتقای بهره وری افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می توانند از همه مزایای مندرج در ماده 67 و 68 قانون خدمات کشوری استفاده کنند که از آن جمله 6 ساعت کار روزانه و 36 ساعت کار هفتگی و بازنشستگی پیش از موعد 20 سال برای زنان و 25 سال برای مردان است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: همه این موارد در قانون آورده شده و اگر چنانچه این موارد هم اکنون اجرا نمی شود بدان معنا نیست که در قانون لحاظ نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه بر اساس قانون ارتقای بهره وری ارزش شیفت 24 ساعته غیرتعطیل 33 ساعت و در ایام تعطیل 39 ساعت است، گفت: این بدان معناست که پرستاری با بیش از 16 سال سابقه خدمت می تواند با هفته ای 2 شیفت شب (با 2 ساعت طلب) ساعت کاری ماهیانه اش را پر کند.

میرزابیگی که در جمع رابطان بیمارستانها در محل سازمان نظام پرستاری سخن می گفت اضافه کرد: بر اساس بند 3 قانون ارتقای بهره وری شیفت های شبانه و ایام تعطیل با ضریب 5/1 محاسبه می شود البته عده ای شبهه ای مطرح کردند که پیش از این هم کسی در هفته 44 ساعت کار نمی کرد و قانون ارتقای بهره وری با 44 ساعت کار در هفته محاسبه می شود.اما بر اساس این قانون ارزش 24 ساعت کار 33 ساعت است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در کارگروهی در دولت در حال تجمیع قوانین مشاغل سخت و زیان آور برای تدوین آیین نامه جامع مشاغل سخت و زیان آور هستیم، گفت: تا کنون 16 تا 17 قانون در خصوص مشاغل سخت و زیان آور در کشور تصویب شده است که نیازمند تجمیع هستند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: برخی عنوان می کنند که این قانون برای پرسنلی با 16 سال خدمت خوب دیده شده است اما از پس آن چیزی دیده نشده است اما این در حالی است که بر اساس بندی از این قانون پرستاران زن می توانند با 20 سال سابقه خدمت زودتر از موعد بازنشسته شوند اما اگر این بند به علت کمبود بودجه و اعتبارات اجرا نمی شود نباید برای شیفت خواب پرستاران هم سختگیری شود.

میرزابیگی با بیان اینکه در برخی بیمارستانها 20 درصد پرستاران از اجرای قانون استقبال کرده اند، افزود: برخی از بی اطلاعی قوانین سوء استفاده می کنند چون قانون هزینه بر است بر اساس این قانون حداقل 60 درصد به اضافه کاریها اضافه می شود و 23 هزار پرستار وارد سیستم شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای قانون به این عظمت باید از مزایای آن نیز مطلع بود آن را تبلیغ کرد و متقاضی اجرای آن باشیم هم اکنون در برخی بیمارستان ها بازی خطرناکی شروع شده که می خواهند از شما نه قانون را بگیرند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: چنانچه وزارتخانه متقاضی حذف شیفت خواب پرستاران است باید برای بازدید نیز نیروی انسانی تامین کند در سایت وزارتخانه نیز عنوان شده است که خواب هیچ گاه قانون نداشته است.

میرزا بیگی با بیان اینکه برای اجرای قانون پرستاران باید با همه ابعاد قانون آشنا باشند، افزود: در شرایط فعلی با کمبود نیروی انسانی و اضافه کار بیش از 80 ساعت در ماه نباید شیفت خواب حذف می شد در غیر این صورت پرستاران زن هم باید با 20 سال سابقه کار بازنشستگی زودتر از موعد داشته باشند.

وی ادامه داد: هدف از اجرای قانون ارتقای بهره وری این است که هر فردی در بخش خودش فعالیت کند نباید با کاهش ساعت کاری زمینه را برای کار در چندین جا فراهم کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: اگر چه در قانون ارتقای بهره وری برای شیفت شب و ایام تعطیل ضریب 5/1 و برای شیفت عصر ضریب 2/1 در نظر گرفته شد در بخشی از قانون نیز آورده شد که "دولت می تواند" اما در آیین نامه اجرایی ضریب 2/1 و دولت می تواند برداشته شد.

میرزابیگی با تاکید بر اینکه باید بر شیفتهای حداکثر 12 ساعته پایبند بود، گفت: نتایج بررسیها هم نشان داده است که در شیفت های بیش از 12 ساعت ضریب خطای حرفه ای 3 برابر می شود.همچنین بر اساس این قانون میزان اضافه کار ماهانه 50 درصد کار موظفی است که البته فعلاً برای 80 ساعت مجوز داده شده است.

وی افزود: البته پرستاران می توانند تا پیش از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بیش از 80 ساعت اضافه کار در ماه را داشته باشند اضافه کار پرستاران 160/1 است نه 175/1 .

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در بند 14 این قانون درباره روش پرداختها صحبت شده است که به روش حقوق ثابت و مبتنی بر عملکرد است و در شیوه دوم مبنا تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.

میرزابیگی ادامه داد: با تعرفه گذاری خدمات پرستاری پرستاران به سمت شیفت کاری کم و درآمد بهتر سوق می یابند.

وی با بیان اینکه باید در بخش خصوصی تعهد ایجاد شود و پرستاران باید امنیت شغلی داشته باشند، گفت: نباید بدین گونه باشد که به راحتی عذر پرستاری در بخش خصوصی خواسته و سپس از پرستار نیمه وقت یک دانشگاه استفاده شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: پرستار باید استخدام بخش خصوصی شود و از مزایای بیمه و بازنشستگی استفاده کند هر نیرویی باید در جایگاه خودش تثبیت شود کارمند دولت باید اضافه کار را در بخش دولتی انجام دهد همان طور نیروی شاغل در تامین اجتماعی و نیروهای مسلح اضافه کار را در همان بخش ها بگذرانند.

میرزابیگی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که هر پرستاری در محل کاری خودش تامین شود و نیاز به کار در چندین محل نداشته باشد هم اکنون در کشور استرالیا چنانچه پرستاری شیفت اضافه تری کار کند معادل 50 درصد حقوق از وی مالیات اخذ می شود چون معتقدند باید شیفت کار کیفی باشد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تعدد شیوه های اجرای قانون نرم افزاری تهیه شده است که بزودی به همه بیمارستانها جهت نصب بر روی سیستم و محاسبه ساعت کار داده می شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: از ابتدای مهر باید معوقه ها پرداخت شود. طی جلسه ای در هفته گذشته با تامین اجتماعی مقرر شد میزان نیاز به نیروی انسانی بر آورده و نظیر وزارت بهداشت آزمون استخدامی برگزار شود.

میرزابیگی با بیان اینکه می کوشیم که اجرای قانون ارتقای بهره وری جزو آیتمهای ارزشیابی مراکز درمانی بخش خصوصی لحاظ شود، افزود: تلاش می شود تا حق جذب پرسنل غیر عضو هیئت علمی نیز پرداخت شود که البته 2 فوریت آن با اختلاف 2 تا 3 رأی تصویب نشد اما با قید یک فوریت به تصویب رسید اما آنچه انتظار داریم آن است که منابع اجرای آن دیده شود.

وی با بیان اینکه عنوان شده فعلا حق جذب مراکز بهداشتی درمانی از محل درآمدها پرداخت شود، گفت: باید بودجه آن تامین شود که به اعتبار 700 میلیارد تومانی نیاز است.