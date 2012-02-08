پیش ثبت نام سیم کارتهای رایتل در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور سوم تلفن همراه که در آذرماه پیش ثبت نام سیم کارتهای خود را در کرج آغاز کرده بود، این بار اعلام کرد که پیش ثبت نام سیم کارت های دیتا و دائمی نسل سوم رایتل با امکان انتخاب شماره دلخواه توسط مشتریان در شهر تهران آغاز شده است.

براساس اطلاعیه این اپراتور، شهروندان تهرانی می توانند با مراجعه به وب سایت رایتل به نشانی www.rightel.ir ، دفاتر منتخب پستی و پیشخوان دولت الکترونیک که نشانی آنها در وب سایت این اپراتور درج شده با ثبت اطلاعات خود شامل آدرس و کدپستی معتبر در شهر تهران نسبت به انجام پیش ثبت نام سیم کارت های دائمی و دیتای نسل سوم اقدام کنند.

براین اساس تکمیل ثبت نام و واگذاری سیم کارتهای رایتل به تدریج و همزمان با افتتاح رسمی پروژه نسل سوم موبایل روز 29 بهمن ماه جاری در شهر تهران انجام خواهد شد.

در این مرحله از ثبت نام سیم کارتهای اپراتور سوم، شماره های دائمی با پیش شماره های 092030 و 092033 قابل انتخاب است و متقاضیان سیم کارتهای دیتا نمی توانند شماره مورد نظر خود را انتخاب کنند.

به گزارش مهر، در مرحله پیش ثبت نام، متقاضیان سیم کارت های رایتل، مشخصات خود را وارد کرده و در زمان واگذاری سیم کارت ها در اولویت قرار خواهند گرفت هر متقاضی در این مرحله فقط یکبار مجاز به پیش ثبت نام است و امکان پیش ثبت نام نیز فعلا برای اشخاص حقیقی فراهم شده است.

اپراتور تامین تله کام اعلام کرده که پوشش شبکه برای استفاده از خدمات و سرویس های نسل سوم تلفن همراه در حال حاضر در محدوده شهرهای تهران و کرج است و این اپراتور با سرعت هرچه بیشتر درحال افزایش گستره پوشش به تمامی استان ها و شهرهای کشور است.

نرخ سیم کارتهای دائمی رایتل 120هزار و سیم کارتهای دیتای آن 20 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

طبق گفته مسئولان اپراتور سوم واگذاری سیم کارتهای رایتل از یک ماه گذشته در کرج آغاز شده اما بسیاری از ثبت نام کنندگان این سیم کارتها در کرج عنوان می کنند که هنوز موفق به دریافت سیم کارتهای خود نشده اند.