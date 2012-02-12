انقلاب اسلامی رسالت بین المللی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در جشن دانش آموختگی مجمع جهانی آل البیت(ع) با بیان اینکه اساس حوزههای علمیه و قوام آن، بر تربیت فردی و اجتماعی است اظهار داشت: ما باید در بعد تربیتی تلاش بیشتری کنیم؛ تربیت و تزکیه، هدایتکننده علم است.
وی ادامه داد: معصیت گرچه دارای ابعاد مختلفی است و دستهبندیهای مختلفی دارد، ولی طبق دستهبندی مشهور، گناهان به صغیره و کبیره تقسیم میشوند، ولی مهم است که گناهان طیفهای مختلفی دارند.
عضو جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: دوری از گناه، نخستین مرحله خودسازی و تقوای نفس است؛ در این باره، علمای اخلاق میگویند که اشتغال و استمرار در گناهان صغیره، منجر به انجام گناهان کبیره می شود؛ از این رو، دوری از گناهان صغیره، ضامن انجام ندادن گناهان کبیره است.
اعرافی، در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از دلایلی که فرد مرتکب گناه میشود، ملکه نبودن علم در روح و جان فرد است و در صورت استمرار در علم و رسیدن به مرحلة ملکه شدن علم، میتوان با معصیت مبارزه کرد.
مسئولیت علما در تعالی جامعه
وی تاکید کرد: مسئولیت علمای بزرگ ما در تعالی جامعه اسلامی و ایجاد شرایطی برای جامعه اسلامی تا گرفتار معاصی نشوند، بسیار خطیر است.
وی گفت: ما باید شرایطی را مهیا کنیم که کمتر صغیره به کبیره تبدیل شود و آغاز این جریان باید از ما باشد زیرا علم شخصی و درجة معرفت او به علوم معارف الهی، مرز گناه و خطوط قرمز را مشخص می کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به برکات انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: این انقلاب ویژگیهای زیادی برای جامعه جهانی دارد و امروز، تحول فرهنگی عظیم دنیا مدیون انقلاب اسلامی است.
وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از حوزههای علمیه است و حوزههای علمیه، مرکز ثقل انقلاب اسلامی است؛ این انقلاب برگرفته از مشارکت تمام حوزهها است و این ویژگی تنها به انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد.
انقلاب اسلامی مضامین قرآنی را احیا کرد
حجت الاسلام اعرافی عنوان کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اسلام و قرآن و معارف اسلامی در انزوا قرار گرفته بود. انقلاب توانست معارف عالی را بار دیگر در عرصه بینالملل احیا کند.
رئیس جامعهالمصطفی یادآور شد: انقلاب اسلامی، مضامین قرآنی را احیا کرد که مضامین موجود در قرآن کریم، مضامین متعالی عقلی و عرفانی است.
وی افزود: انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی است که متعلق به ایران نیست زیرا انقلاب ایران، انقلاب جهانی است و رسالت بینالمللی دارد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی است که متعلق به ایران نیست زیرا انقلاب ایران، انقلاب جهانی است و رسالت بینالمللی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در جشن دانش آموختگی مجمع جهانی آل البیت(ع) با بیان اینکه اساس حوزههای علمیه و قوام آن، بر تربیت فردی و اجتماعی است اظهار داشت: ما باید در بعد تربیتی تلاش بیشتری کنیم؛ تربیت و تزکیه، هدایتکننده علم است.
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