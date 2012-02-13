نوید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور کنترل بیشتر روی مواد غذایی، بررسیها توسط بازرسان بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی قدس و بنک در دو ماهه اخیر بیشتر شده است.
وی جمع آوری مواد غذایی غیر قابل مصرف را یکی از اولویتهای این مرکز دانست و ادامه داد: در این راستا برنامهریزیهای بسیار زیادی صورت گرفته و بر اساس این برنامهها سعی خواهیم کرد همه مراکز تولید و پخش مواد غذایی را بررسی کنیم.
مسئول بهداشت محیط و حرفهای شبکه بهداشت کنگان اضافه کرد: در این بازرسیها 7.2 تن مواد غذایی غیر قابل مصرف از مراکز پخش و تولید مواد غذائی کشف و جمعآوری شده است.
وی در رابطه با میزان کشف این مواد در مراکز بهداشتی نیز اظهار داشت: 530 کیلوگرم از این حجم مواد غذایی توسط مرکز بهداشتی درمانی بنک و شش تن و 742 کیلوگرم توسط مرکز بهداشتی درمانی قدس کشف و جمع آوری شده است.
اسماعیلی با اشاره به فعالیت 120 واحد توزیع مواد غذایی در شهرستان کنگان ادامه داد: این مراکز توزیع مواد غذایی اعم از آشپزخانهها و رستورانها فعالیت دارند که برای بررسی و بازرسی از این واحدها با توجه به کمبود بازرس، با برنامهریزیهای صورت گرفته کنترلها و بازرسیها را به صورت مداوم و مستمر انجام دهیم.
وی از کشف چهار تن نمک صنعتی غیرمجاز در یکی از این واحدهای توزیع مواد غذایی خبر داد و گفت: با کشف این مقدار نمک پرونده تخلف آنها تشکیل شد و این پرونده در حال تکمیل و ارسال به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان است.
مسئول بهداشت محیط و حرفهای شبکه بهداشت کنگان در رابطه با اجناس کشف شده در مراکز توزیع مواد غذائی نیز گفت: سنگ نمک و حلبهای غیرمجاز خیارشور، رب گوجهفرنگی و ترشی از مهمترین موادی بود که در بازرسیهای صورت گرفته کشف شده است.
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