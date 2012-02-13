به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سیمفروش در تشریح نخستین عمل جراحی اهدا کلیه به روش مینیلاپاراسکوپی اظهار داشت: برای نخستین بار در جهان عمل جراحی اهدا کلیه به روش مینیلاپاراسکوپی در بیمارستان شهید لبافینژاد به عنوان قطب ارولوژی کشور با موفقیت انجام شده است.
وی افزود: در این روش به جای استفاده از سوراخ های یک سانتیمتری و ۵ میلیمتری از ابزار ۳ میلی متری برای جراحی لاپاراسکوپی استفاده شده که پس از عمل محل آن به صورت یک خال کوچک در بدن خواهد بود که پس از 3 ماه تقریباً غیرقابل رویت میشود.
سیم فروش ادامه داد: در این روش کلیه از پایینترین قسمت شکم که محل رویش مو نیز هست خارج میشود و به این ترتیب علاوه بر اینکه درد بعد از عمل کم خواهد بود از نظر زیبایی ظاهری آثاری بر بدن بیمار باقی نمیگذارد.
رئیس قطب ارولوژی ایران تصریح کرد: انجام این روش جراحی باعث شده است که به عنوان دومین مرکز جهان عمل ترمیم تنگی لگنچه در اطفال نیز به روش مینیلاپاراسکوپی یعنی با شکاف سه میلیمتری نیز با موفقیت انجام شود که برای این کودکان بسیار مهم است زیرا هیچگونه برش پوست و عضله برای رسیدن به کلیه داده نمیشود و از نظر درد بعد از عمل و زیبایی ظاهری بی نظیر است.
سیم فروش بیان کرد: مینیلاپاراسکوپی آغاز یک راه جدید و یک تولید مهم به شمار میرود که آینده بهتری را برای بیماران به ارمغان میآورد.
وی با اشاره به بیش از یک هزار عمل لاپاراسکوپی در بیمارستان لبافینژاد اظهار داشت: ما روشهای عمل جراحی لاپاراسکوپی مرکز قطب ارولوژی ایران را با حضور در سمینارهای جهانی معرفی میکنیم و تاکنون از مقاله جهانی ما ۱۰۱ بار رفرنس شده است.
سیم فروش با اشاره به عمل تنگی لگنچه که یک بیماری مادرزادی کلیه در کودکان نیز است تصریح کرد: ما دومین مرکز این گونه عمل در جهان به حساب میآییم و روش جدید ما در مقایسه با روش دیگر کشورها بسیار روش عمل جراحی ساده تری است.
رئیس قطب ارولوژی ایران با اشاره به روش عمل جراحی مینیلاپاراسکوپی که بیمار بعد از عمل بدون درد و در مدت کوتاهی از بیمارستان ترخیص میشود گفت: در حال حاضر گیرنده کلیه نیز کراتین وی ۸ است و از دیالیز نیز رها یافته است و اهدا کننده نیز فقط دو خال در بدن و یک خال سوراخ نیز در نافش ایجاد شده که پس از مدتی کسی متوجه این گونه عمل نمیشود.
سیم فروش افزود: طی۱۰ سال گذشته با وجود پیشرفتهای انجام شده باز هم هیچ کس تصور نمیکرد که ما بتوانیم اینگونه اعمال جراحی را در کشور انجام دهیم و این نوع عمل جراحی یک رویا بود اما در رشد پیشرفت هیچگونه توقفی وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در این روش جدید میتوان برای عملهای جراحی غدد سرطانی کلیه نیز اقدام کرد بیان کرد: تجهیزات مینیلاپاراسکوپی با تجهیزات لاپاراسکوپی معمولی متفاوت است زیرا تجهیزات و ابزارهای مینیلاپاراسکوپی ظریف بوده ولی ابزاری پیچیده به حساب نمیآید که در مقایسه با روش رقیب ما که در برخی کشورها انجام میشود روشی ایرانی، دارای ابزارهایی بسیار ساده است.
وی با بیان اینکه بیمار پس از این عمل جراحی در مدت کمتر از دو روز از بیمارستان مرخص میشود در حالی که در عملهای جراحی کلیه گذشته بیمار حداقل ۵ روز در بیمارستان بستری میشد افزود: بیمار در گذشته با عملهای جراحی معمولی از درد شدید پهلو رنج میکشید و از نظر زیبایی نیز عمل جراحی جدید بسیار میتواند برای بانوان و ورزشکاران تاثیر مثبتی را در بر داشته باشد.
سیمفروش تصریح کرد: البته یادگیری عمل جراحی لاپاراسکوپی و مینیلاپاراسکوپی سخت است ولی ما دورههای دوساله فلوشیپ را در این زمینه برگزار میکنیم.
سیم فروش ادامه داد: این عمل جراحی جدید میتواند برای سالمندان که از عضلات ضعیفی برخوردارند و همچنین زنان و ورزشکارانی که به جراحتها و شکاف در بدن حساس هستند کمک شایانی کند.
وی با تشریح بیماری تنگی لگنچه که یک بیماری مادرزادی کلیه در کودکان است افزود: ما تا کنون در این مرکز ۴۰۰ عمل جراحی لاپاراسکوپی انجام دادیم که شخص مورد آن در مجلات ارولوژی جهان چاپ شده است و در اینده ۱۲۰ مورد جدید آن نیز چاپ میشود.
سیم فروش با اشاره به دو مورد عمل مینیلاپاراسکوپی تنگی لگنچه اظهار داشت: در حال حاضر این مرکز به عنوان سومین مرکز ارولوژی جهان در زمینه عملهای جراحی لاپاراسکوپی و مینیلاپاراسکوپی مطرح است.
وی همچنین با اشاره به پیشرفتهای پیوند کلیه در کشورمان تصریح کرد: مردم در زمینه اهدای اعضای افراد مرگ مغزی اقدامات و استقبال خوبی کردهاند به طوری که در گذشته در همین مرکز لبافینژاد ۵ درصد پیوند کلیهها از مرگ مغزی بود ولی امروز در بخش ما ۵۰ درصد پیوندهای کلیه از مرگ مغزی است.
سیمفروش همچنین با اشاره به اینکه بیمارستان لبافی نژاد به عنوان تنها مرکز انجام عملهای جراحی لاپاراسکوپی به صورت روزمره در خاورمیانه شناخته میشود افزود: امروز ما می توانیم با کمترین درد و عوارض عمل جراحی این عملها را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ما امروز در تحریم قرار داریم و رباتهای عمل جراحی به ما نمیفروشند گفت: ولی متخصصان کشورمان با تمرین و عملهای جراحی بسیار به بازوهای آن رباطهای پیشرفته برای عمل های جراحی تبدیل شده اند.
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