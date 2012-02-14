لایحه قاچاق کالا و ارز نظم دهنده مبارزه با قاچاق است

محمد مهدی مهاجریان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نهایی شدن این مصوبه دستگاههای مرتبط با قاچاق کالا و ارز عزم جدی را برای برخورد با این پدیده خواهند داشت.

وی با اشاره به برخی از نواقص در قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: لایحه قاچاق کالا و ارز که اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است، علاوه بر نظم و سامان دادن پشتوانه خوبی برای مقابله با این پدیده است.

وی یادآور شد با تایید نهایی این لایحه 80 درصد از پرونده های قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، حمایت از تولیدات داخلی را از مهمترین ویژه گی های این لایحه عنوان کرد.

براساس گزارش اداره کل گمرک خراسان شمالی بیشتر محصولات قاچاق کشف شده در این استان مربوط به کالای آرایشی، بهداشتی و البسه بوده است.

طی امسال همچنین 51 پرونده قاچاق کالا در گمرک این استان به ارزش 2 میلیارد و 448 میلیون و 921 هزار ریال تشکیل شد.

براساس گزارش گمرک خراسان شمالی این استان با وجود مرزی بودن پایین‌ترین میزان قاچاق کالا را نسبت به سایر استانهای کشور دارد.

