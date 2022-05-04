دپوی میلیاردی مس در شهرستان نیر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هوشنگ حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انتقال محموله بزرگ مس مسروقه از مرکز کشور به شهرستان نیر با استفاده از یک دستگاه کامیون و دپوی آن در سوله کارخانه‌ای در بخش «کورائیم»، مأموران پلیس آگاهی شهرستان نیر با انجام بررسی‌های تخصصی از صحت گزارش‌های دریافتی اطمینان حاصل کردند.

وی با اشاره به هماهنگی قضائی در این رابطه افزود: مأموران پلیس آگاهی در قالب اکیپ عملیاتی به آدرس این کارخانه اعزام شدند و در بازرسی از سوله کارخانه ۲۴ تن مس مسروقه کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش مس‌های مسروقه کشف شده را ۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در رابطه با این پرونده ۳ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار حسینی با بیان اینکه مس‌های مسروقه با هماهنگی‌های صورت گرفته تحویل مال باخته شد، گفت: مردم هرگونه اخبار و اطلاعات خود در رابطه با فعالیت مجرمانه قاچاقچیان را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.