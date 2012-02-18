صوت قرآنی کریم منصوری در بندرعباس طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صوت زیبای کریم منصوری قاری برجسته و بین المللی کشورمان جمعه شب در سالن برگزاری مسابقات سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم طنین انداز شد.

این محفل انس با قرآن با استقبال چشمگیر عاشقان به قرآن در سالن برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد.

همزمان با برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در بندرعباس 87 محفل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته کشوری و بین المللی در شهرستانهای مختلف استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

طی شش روز برگزاری مسابقات بیش از 19 هزار نفر از مردم هرمزگان از این محافل انس با قرآن بهره مند خواهند شد.