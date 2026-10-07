خالد القدومی، نماینده جنبش حماس در ایران، در گفتگو خبرنگار مهر درباره پیام خود به سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شاید برای من که رهبر کنونی، سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز، هستند، به دلیل ارتباطی که به‌صورت شخصی با ایشان دارم، این موضوع اهمیت دیگری داشته باشد.

وی ادامه داد: بنده زمانی که ایشان در دفتر ما حضور داشتند، در مراسم تعزیت شهادت شهید سعید یحیی سنوار، توفیق دیدار با ایشان را داشتم. در آن مراسم، جمعی از مسئولان و نمایندگان نیز حضور داشتند و ایشان برای عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضور پیدا کرده بودند.

القدومی افزود: به همین دلیل، میان ما یک ارتباط روحی وجود دارد و این ارتباط برای من ارزشمند است.

نماینده جنبش حماس در ایران با اشاره به یادداشتی که در دفتر تعزیت به یادگار گذاشته شده بود، گفت: ایشان عبارتی را برای دفتر تعزیت انتخاب کردند و نوشتند؛ «منها … خیرٌ منها و مثلُها»؛ این موضوع برای من قابل توجه بود.

وی با اشاره به سخنان شهید اسماعیل هنیه در آخرین دیدار خود با رهبر فقید حماس اظهار کرد: شهید هنیه در آخرین دیدار خود با امام شهید گفته بود که اگر یک سید از دنیا برود یا به شهادت برسد، سید دیگری جای او را می‌گیرد.

القدومی ادامه داد: امروز سید ما حضور دارد و همان سید است که راه، نقش، رفتار، سخن، عقیده، مدرسه و فکر سید پیشین را ادامه می‌دهد.

وی گفت: ما امیدواریم خداوند ایشان را حفظ کند، سالم نگه دارد و ایشان همان راه را ادامه دهد؛ راهی که در نهایت به تحقق عدالت و انصاف برای مظلومان منجر شود.

نماینده جنبش حماس در ایران در پایان خاطرنشان کرد: خداوند ایشان را حفظ کند.