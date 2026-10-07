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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

تلاش برای ارتقای کیفیت غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی دزفول

تلاش برای ارتقای کیفیت غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی دزفول

دزفول - سرپرست دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول گفت: مطالبات دانشجویان درباره کیفیت غذا در نشست با شورای صنفی شنیده شده و فرآیند اصلاح مشکلات صنفی و رفاهی در این دانشگاه آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت طهماسبی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به پیگیری مطالبات دانشجویان بیان کرد: هزینه تمام‌شده هر وعده غذا برای دانشگاه رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است و با وجود محدودیت‌های موجود، تلاش می‌شود کیفیت غذا در سطح قابل قبولی حفظ شود تا دانشجویان دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

سرپرست دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در خصوص اقدامات زیرساختی افزود: در راستای بهبود شرایط خوابگاه‌ها، اقداماتی همچون خرید یخچال، اجاق گاز و همچنین استقرار بیست و چهار ساعته نیروهای تأسیسات در دستور کار قرار گرفته است تا مشکلات رفاهی دانشجویان به حداقل برسد.

وی با تأکید بر حق مطالبه‌گری دانشجویان تصریح کرد: از دانشجویان انتظار می‌رود مطالبات خود را از طریق مسیرهای قانونی و شورای صنفی پیگیری کنند تا ضمن حفظ آرامش محیط دانشگاه، امکان رسیدگی دقیق و کارشناسانه به مسائل فراهم شود.

کد مطلب 6970756

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