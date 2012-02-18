فقر فرهنگی و دینی در افراد مهمترین دلیل ارتکاب جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالله زاده ظهر شنبه در جمع مددکاران زندانهای استان افزود: افرادی که اکنون در زندانها دوران حبس خود را سپری می کنند، به اراده و تصمیم خود مرتکب جرم و راهی زندان شدند.

وی بیان داشت: افرادی که از بنیه و اعتقادات خوب دینی و مذهبی و اراده ای مصمم برخوردار باشند، به طور قطع دچار بزه نخواهند شد.

عبدالله زاده با اشاره به وظایف مددکاران در خصوص این قشر از جامعه، عنوان کرد: پرداختن به مسائل اعتقادی و استحکام بنیه مذهبی افراد در راستای عدم بازگشت مجدد به زندانها از اولویتهای کاری مددکاران است.

وی روند مطلوب مددکاری در زندانهای استان را نتیجه تعامل با دیگر واحدها و مراجع قضایی عنوان کرد و گفت: تعامل و پیشنهادات سازنده و انتقال تجربیات شغلی می تواند رضایت خاطر ارباب رجوع و مددجویان را فراهم کند.

عبدالله زاده با اشاره به آمار خوب مرخصی، انتقال و اشتغال زندانیان که با کمک مددکاران صورت گرفته، اظهار داشت: موافقت با مرخصی و اشتغال370 نفردر زندان مرکزی نشان دهنده تلاش امور مددکاران بوده که قابل تقدیر است.

وی همچنین بر برگزاری کلاسها و دوره های آموزش در زمینه های مختلف برای ارتقای سطح دانش و بینش زندانیان تاکید کرد.