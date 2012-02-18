پنج آزادکار کشورمان حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن کشی پنج وزن دوم و پایانی این رقابتها عصر شنبه در شهر گومی کره جنوبی برگزار شد و پنج نماینده کشورمان با شناخت حریفان خود از ظهر فردا به وقت محلی به مصاف حریفان خود می روند.

بر این اساس، مهدی تقوی، صادق گودرزی و احسان لشگری کشتی گیران اوزان 66، 74 و 84 کیلوگرم در مبارزه نخست به مصاف کشتی گیران ازبکستانی می روند، در وزن 96 کیلوگرم عرفان امیری در نخستین مبارزه به مصاف "خاتری" از هند می رود و پرویزهادی در وزن 120 کیلوگرم در دور اول با "آراکیدا" از ژاپن مسابقه می دهد. در این پنج وزن 68 کشتی گیر بروی باسکول رفتند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در امروز شنبه در روز نخست این مسابقات در وزنهای 55 و 60 کیلوگرم توسط حسن رحیمی و مسعود اسماعیل پور به ترتیب صاحب یک مدال طلا و یک مدال برنز شد.