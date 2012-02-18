آزادترین و مردمی ترین انتخابات دنیا در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین افزود: بر همین اساس عوامل اجرایی انتخابات مجلس نهم باید با آمادگی بیشتر در برگزاری انتخاباتی آزاد، رقابتی، سالم، بی طرفانه و امانت دارانه و در خلق حماسه عظیم مردمی سهیم باشند.

وی با تاکید بر ایجاد بستر انتخابات باشکوه، قانونی و با مشارکت حداکثری اضافه کرد: وظیفه همه مجریان و ناظرین انتخابات عمل به تکلیف قانونی و مدیریت اجرایی انتخابات در چارچوب موازین و افزایش امید، نشاط و اعتماد و کاستن از التهابات کاذب و بی مورد در جلب افکار عمومی برای تحقق مشارکت حداکثری است.



فرماندار اردبیل فضای حاکم بر بستر انتخابات این حوزه را معقول و منطقی ارزیابی کرد و یادآور شد: تبلیغات غیرقانونی، تحرکات زود هنگام انتخاباتی و تخلفات محرز در قانون گریزی به صورت جدی مورد رصد نهادهای اجرایی، نظارتی، انتظامی و امنیتی است.



وی با اشاره به 53 مورد تذکرات کتبی با هدف بازدارندگی به برخی از نامزدها تصریح کرد: نهادهای متولی می توانند با تصمیمات قاطعانه متخلفین سلامت و امنیت انتخاباتی را مورد پیگیرد قانونی قرار دهند.



اکبری با بیان اینکه در برگزاری انتخابات سالم مسئولین هرگز تحت تاثیر فشارهای جانبی، جوسازیها و جنجال آفرینیها نخواهند شد، متذکر شد: در کنار زر، زور و تزویر که از آلودگیهای انتخاباتی است، دروغگویی، عوام فریبی، فریبکاری و ادعای مجعول نیز از زشتیها و پلشتیهای انتخاباتی بوده که همه باید با آن مقابله کنند.



وی همچنین با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد: این حماسة مقدمه ای بود بر خلق یک حماسه‌ بزرگ و کم نظیر دیگر در انتخابات 12 اسفند ماه و مردم با درک حساسیت زمانی و بین المللی و نیز در اطاعت از فرامین حکیمانه و آینده نگرانه رهبر معظم انقلاب یک بار دیگر عشق، دلدادگی و وفاداری خود را نشان خواهند داد.

