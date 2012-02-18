اخبار کوتاه فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس گفت: به زودی خانه شاعران فارس در یکی از خانه های تاریخی شیراز راه اندازی می شود.

حسین صادق عابدین افزود: تا سال آینده خانه شاعران فارس با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مساعدت استانداری فارس در یکی از خانه های تاریخی و سنتی فارس محقق می شود.

وی با بیان اینکه تلاش می شود سال آینده این جشنواره در خانه شعر فارس برگزار شود، ادامه داد: امیدواریم همچنان شیراز مرکز شعرا و ادبا باشد و بتوانیم مانند یک قرن گذشته که بزرگانی را در این زمینه به تاریخ ادبیات جهان معرفی کرده شعرایی را پرورش دهد که افتخار ایران و فارس و شیراز باشند.

صادق عابدین اظهارداشت: شیراز نخستین شهر شعر و ادب جهان است و افتخار دنیا به این است که بعد از قرآن کتاب حافظ شیرازی پرفروش ترین کتاب باشد لذا برازنده است که زادگاه حافظ نخستین شهر شعر ادبیات جهان باشد.

وی اضافه کرد: حق این است که شهر شیراز میزبان جشنواره های شعر و خواستگاه ادیبان در کشور باشد.

استاندار فارس ادامه داد: بدون شک حافظ ستاره ادبیات جهان است و برای تمام مردمان در پرتو جلوه های الهی هر آنچه بخواهند ارائه می کند و معتقدم آنچه حافظ را در بین شاعران ایران و جهان برتری بخشیده، ارادت او به قرآن و نگاه ویژه حافظ به عرفان الهی ومکتب توحید بود.

در ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر که با حضور شاعران جهان و منطقه 9 کشور شامل استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان در شیراز برگزار شد، شاعران داخلی خارجی به شعرخوانی پرداختند.

درخشش هنرمندان خواهر مسجدی فارس در جشنواره کوثر پرفروغ

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس از درخشش هنرمندان مسجدی استان در جشنواره کوثر پرفروغ با موضوع حضرت معصومه (ع) خبر داد.

رضا باقری گفت: هنرمندان خواهر عضو کانونهای مساجد استان فارس با ارسال اثر در موضوع های خوشنویسی، عکاسی، نقاشی، مقاله نویسی، وبلاگ نویسی، شعر و آثار ابتکاری در نخستین جشنواره کوثر پرفروغ با موضوع "حضرت معصومه (س)" شرکت کردند.

وی افزود: این جشنواره در رده سنی کودکان و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت سه روز از 26 الی 28 بهمن ماه به میزبانی استان قم برگزار شد.

باقری یاداور شد: در این جشنواره از دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس نیز به عنوان یکی از استان های برتر در زمینه ارسال آثار با اهدای تندیس جشنواره تجلیل به عمل آمد.

وی از درخشش هنرمندان خواهر مسجدی استان فارس خبر داد و گفت: خدیجه آزادیان هنرمند عضو کانون فرهنگی هنری ولیعصر (ع) شهرستان نی ریز در رده سنی بزرگسالان مقام اول خوشنویسی را کسب کرد.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس ادامه داد: مرضیه کازرونی هنرمند عضو کانون فرهنگی هنری سیدالشهداء(ع) مسجد جامع شهداء کازرون در رشته نقاشی بزرگسالان به مقام دوم دست یافت.

شعر یک عطیه الهی است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: شعر یک عطیه الهی است.

محمود عالیشوندی افزود: شعر یک عطیه الهی است و این میراثی الهی است که خداوند به بشر بخشیده است و فارس وشیراز نیز میراث دار این هنر الهی است.

وی با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره شعر فجر بیان کرد: این جشنواره به صورت منطقه ای و با حضور شاعران برگزار شد که حضور 20 شاعر خارجی از 14 کشور جهان در شهر شیراز یکی از ویژگیهای جشنواره شعر فجر فارس بود.

وی بیان کرد: همچنین نشستهای تخصصی شعر نیز در حاشیه این دوره از جشنواره شعر فجر در شیراز برگزار شده است که شاعران منطقه 9 کشور با هم به گفت و گو پرداختند.

عالیشوندی اظهارداشت: با توجه به استقبال و دریافت بازخوردها و توجه به این جشنواره خوشحالیم که تا حدود زیادی به اهداف جشنواره دست یافتیم که امیدواریم با آسیب شناسی این دوره از جشنواره سال آینده جشنواره بی عیب و نقصی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف جشنواره شعر فجر کشف استعدادهای شعری است، اضافه کرد: در این دوره از جشنواره شاعران بسیار خوبی حضور داشتند که تحقق این هدف والای جشنواره را شاهد بودیم و این در حالی است که در برگزاری این جشنواره ها باید بر روی استعدادها و شاعران نوجوان سرمایه گذاری کنیم و جای امیدواری است که شاعران خوبی در عرصه شعر کشور حضور دارند.

عالیشوندی ادامه داد: به دنبال اجرایی کردن شورای شعر و هم اندیشی با اصحاب شعر در استان فارس هستیم تا شعر را به جایگاه واقعی خود در استان فارس برسانیم.

شاهین فرهنگ با خانواده موفق به شیراز می آید

توجه به نیاز خانواده ها در زمینه مهارتهای زندگی اولین همایش بزرگ اصول زندگی مشترک با عنوان خانواده موفق به سخنرانی شاهین فرهنگ روز جمعه پنجم اسفند از ساعت 15 تا 19 در سالن همایش فرهنگیان برگزار می شود.

شاهین فرهنگ دکترای روانشناسی ، نظریه پرداز شعور آب و سخنران برگزیده کشور در موضوع خانواده است و تاکنون با موضوعهای مختلف اجتماعی در ایران و برخی کشورهای دیگر سخنرانیهای متعددی داشته است.

این سمینار تو سط موسسه فرهنگی هنری شکوه جاودان پارس و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و مدیریت امور بانوان و خانواده استانداری برگزار می شود.