برگزیدگان جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون هنری، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره خانه موسیقی، مدیرکل دفتر موسیقی و جمعی از هنرمندان کشور شب گذشته 30 بهمن‌ماه در تالار وحدت گرد هم آمده بودند تا پایان بیست و هفتمین دوره جشنواره را رسما اعلام کنند. البته سنت دیر برگزار شدن برنامه‌ها در شب اختتامیه این جشنواره نیز حفظ و با نیم‌ساعت تاخیر این برنامه آغاز شد.



درآغاز برنامه ارکستر سمفونیک تهران با همراهی گروه کر دفتر موسیقی سرود جمهوری اسلامی ایران را اجرا کردند. سپس چهار قطعه خوشه‌چین، رقص دایره، فجر بیداری و یک قطعه ارمنی اجرا شد که البته کیفیت این اجرا نسبت به اجرای روز نخست در جشنواره، پایین‌تر بود. از نکات جالب‌توجه این بخش آن بود که خانم مرسده بایگان همسر زنده‌یاد حشمت سنجری رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران،(چوب رهبری) آن مرحوم را به نادر مرتضی‌پور تقدیم کرد. اما مرتضی‌پور آن را به کناری نهاد و همچنان بدون چوب ،ارکستر را رهبری کرد.



پس از این اجرا، عباس سجادی مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان مجری پشت تریبون قرار گرفت و از حسن ریاحی دبیر جشنواره خواست تا گزارشی از برگزاری این رویداد موسیقایی ارائه کند.

جوان محوری شعار جشنواره بود



ریاحی گفت: بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی با شعار جوان‌محوری و دانش‌محوری به خوبی پشت‌سر گذاشته است و مجالی شد برای رقابت و ایجاد فرصت برای فردای مطلوب‌تر آنان.



وی افزود: این جشنواره در بخش‌های مختلف خود شاهد حضور هنرمندان داخلی و خارجی بود و سعی شد با برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی و ارائه پایان‌نامه‌ها با گرایش آهنگسازی غنی بودن این جشنواره دوچندان شود.



دبیر بیست‌وهفتمین جشنواره موسیقی فجر در پایان از مسوولان وزارت ارشاد و همچنین برگزارکنندگان جشنواره قدردانی کرد.

پس از این سخنان، گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو روی صحنه رفت و با اجرای سه قطعه لحظات سرورانگیزی را برای حاضران به همراه آورد.



بعد از این اجرا، مجری برنامه دبیری حسن ریاحی را برای جشنواره بیست‌وهفتم موسیقی فجر اعلام کرد. حمید شاه‌آبادی نیز روی صحنه آمد و حکم دبیری ریاحی را به وی اعطا کرد.

تقدیری ها؛ سه موسیقی کلاسیک و یک ایرانی



سپس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته شد تا به جمع ریاحی و شاه‌آبادی بپیوندد تا بخش تقدیر از پیشکسوتان انجام شود. جلال ذوالفنون نوازنده و آهنگساز، وارطان ساهاکیان استاد دانشگاه، علی (منوچهر) بیگلری‌پور از ترمپت‌نوازان سرشناس و زنده‌یاد مرحوم سنجری رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران در این بخش تقدیر به عمل آمد که لوح یادبود زنده یاد سنجری توسط مرسده بایگاه همسر وی دریافت شد.



پیوند موسیقی با عرفان و حکمت



در ادامه برنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پشت تریبون رفت و ضمن تشکر از مسوولان جشنواره به خاطر نظم و ترتیب در برگزاری برنامه‌ها و حضور چشمگیر اساتید و جوانان عرصه موسیقی، بیان کرد: موسیقی، آواها و نغمه‌های ایرانی همواره با حکمت و عرفان پیوندی ناگسستنی داشته‌اند. امثال دانشمندان بزرگی همچون ابن سینا و فارابی در این باره رساله دارند یا کتاب اخوان‌الصفا بر وجوه معنوی موسیقی تاکید کرده است.



سپس گروه صنم به سرپرستی حسام اینانلو، بعد از سخنان وزیر برنامه‌شان را اجرا کردند. این گروه در بخش نسل دیگر جشنواره حضور داشتند و در این برنامه، اجرایشان مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت.



بیانیه هیئت داوران:



اما پیش از اعلام برگزیدگان این دوره، محمد سریر به نمایندگی از هیئت داوران بیانیه این هیات را قرائت کرد. در این بیانیه آمده بود: «بیست و هفتمین دوره جشنواره موسیقی فجر با داشتن بخش های رقابتی، کلاسیک، آواز جمعی، آهنگسازی، پایان نامه‌ها مدت 6 ماه به بررسی آثار پرداخت که ابتدا هیأت انتخاب آثار را بررسی کردند و سپس از میان منتخبین گزینه‌های برتر انتخاب شدند. وی در ادامه افزود: هنرمندان جوان با حضور در جشنواره، از نظر کیفی فضای بسیار متفاوتی به جشنواره بخشیدند و روحیه جوان گرایی و استفاده از افراد مستعد جوان در این دوره از جشنواره مورد توجه قرار گرفت.»



در ادامه این بیانیه آمده است: گروههای موسیقی شهرستانی با ارایه آثار باکیفیت ظرفیت بالقوه‌ای را ایجاد کردند و با حمایت آنها می‌توان شاهد برگزاری بهتر جشنواره‌ موسیقی شد. جوانان آثار خوبی را به جشنواره فجر ارایه کردند. باید قابلیت شرکت کنندگان را از جهات مختلف موسیقی بررسی کرد تا ارزش و آثار بالقوه متجلی شود.»



معرفی برگزیدگان:



پایان‌بخش آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین جشنواره موسیقی فجر معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف آن بود.

سید محمد میرزمانی، شاهین فرهت، حمیدرضا نوربخش، علی(منوچهر) بیگلری‌پور و رازمیک اوهانیان به عنوان اهداکنندگان جوایز، به روی صحنه رفتند. محسن شاملو سازنده جوان ویولن که در تالار وحدت نمایشگاه کوچکی از آثارش را برپا کرده بود نخستین لوح تقدیر این جشنواره را دریافت کرد.



بخش آهنگسازی و پایان نامه‌ها:



1.نگین زمردی برای قطعه فنا، 2. محمد نصرتی برای قطعه سمفونی لیلی 3.حمید مرادیان برای کمانچه

سازهای کلاسیک غیرایرانی: 1.محمدهادی عیان‌بد از اصفهان برای قطعه«کن فیکون» 2.مرتضی قربانی شیرکوهی از کرج برای قطعه « سونات در فا دیز در 3 موومان» 3.شهاب شرفی از تهران برای قطعه « واریاسیون ها سریال برای ویولنسل و پیانو»



آهنگسازی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی:



1.مرتضی شفیعی از اصفهان با قطعه قیام



گروه کلاسیک ایرانی:



1. گروه شورانگیز گرگان به سرپرستی محمدرضا پور ابراهیمی 2. گروه برزین مشهد به سرپرستی امیر حسین اسکندری 3. گروه سیوار به سرپرستی مهدی حاج قاسمی



گروه کلاسیک غیرایرانی :



آنسامبل مارتینو از تهران به سرپرستی مهرداد غلامی 2. ارکستر دانشجویان پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به سرپرستی لوریس هویان حائز. (این بخش رتبه سوم نداشت.)



آواز جمعی:



1.گروه صمات به رهبری آزاده عظیمی 2. کری ماهان به سرپرستی نیما فاتحی 3. گروه آوازی دامور به سرپرستی فراز خسروی.



بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از 24 تا 30 بهمن‌ماه در تهران و پنج استان دیگر برگزار شد.

