23هزار هکتار از اراضی ملی گچساران به کشاورزان واگذار شده است

علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان 9هزار و 405هکتار از اراضی ملی برای طرحهای زراعت، هشت هزار و 205هکتار برای اجرای طرحهای باغداری واگذار شده است.

وی بیان کرد: همچنین پنج هزار و 105هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرحهای ماده 31 واگذار شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گچساران همچنین از اجرای یک هزار و 273 هکتار آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای در شهرستانهای گچساران وباشت خبر داد و بیان داشت: این طرح با اعتبار بالغ بر 380 میلیون ریال اجرا شد.

وی احداث سد خاکی شهدای سعادت آباد با اعتبار25 میلیارد ریال برای آبیاری 320 هکتار از اراضی زراعی و باغات این منطقه را یکی از طرح های مهم در بخش کشاورزی این شهرستان عنوان کرد و گفت: هم اکنون این پروژه با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در دست انجام است.

مرادی افزود: مطالعه احداث سدهای خاکی در مناطق "لیشتر" و "خیرآباد" با اعتبار 915 میلیون ریال و یک مورد ایستگاه پمپاژ واقع در روستای "بابا کلان" برای تامین آب مزراع کشاورزی دیم هم در حال انجام است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان گچساران همچنین احداث هفت کیلومتر جاده بین مزارع، احیا و مرمت سه رشته قنات، تسطیح مدرن 230هکتار از اراضی دشت لیشتر و تامین آب باغات با دو دستگاه تانکر را از دیگر اقدامات این اداره در سال جاری عنوان کرد.

مرادی احداث مجتمع دامپروری الغدیر در روستای ناصرآباد به ظرفیت کل یک هزار و 700 راس و احداث دو واحد مرغداری را از اقدامات بخش دامپروری عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در سال جاری دوهزار و یکصد تن شیر، 19هزار و 20تن گوشت قرمز، 20 هزار و 50 تن گوشت سفید، 120تن تخم مرغ و 125تن عسل در این شهرستان تولید شده است.