مرادی: ۷۸۲ هکتار از اراضی کشاورزی هرمزگان به سیستم آبیاری نوین مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی مرادی، مدیر آب، خاک و امور فنی مهندسی این سازمان، از اجرای پروژه‌های متعدد زیرساختی در نیمه اول سال جاری خبر داد.

وی افزود: ۷۸۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده و عملیات اجرایی بر روی ۱۸۰ هکتار دیگر نیز با سرعت در حال پیگیری است.

مرادی در خصوص احداث و بهسازی کانال‌ها و استخرهای ذخیره آب بیان کرد: در بخش توسعه شبکه‌های آبیاری، در شهرستان بندرعباس ۶۵۰ متر کانال آبیاری احداث و بهسازی شده و یک باب استخر ذخیره آب با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است. همچنین شهرستان‌های میناب، رودان و پارسیان شاهد اجرای پروژه‌های مشابه با پیشرفت‌های ۲۰ تا ۵۵ درصدی بوده‌اند. علاوه بر این، مرمت و بازسازی آبندان روستای روتان در شهرستان سیریک در سطح ۲۰ هکتار با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

مرادی از احیا و لایروبی ۴ رشته قنات در شهرستان‌های بندرعباس و حاجی‌آباد خبر داد و گفت: در راستای تسهیل دسترسی کشاورزان به مزارع، در رودان ۱۸۰۰ متر و در بندرعباس ۷۵۰ متر جاده بین مزارع در حال احداث است. وی همچنین از احداث جاده بین مزارع روستای اسکانی کنج به طول ۷۳۰۰ متر با پیشرفت فیزیکی صد درصد خبر داد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از اجرای پروژه انتقال آب با لوله پلی‌اتیلن به طول ۷۳۰ متر و احداث یک استخر ذخیره آب در بندرلنگه خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها، گام‌های بلندی در راستای بهبود مدیریت منابع آب و خاک و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان برداشته می‌شود.

وی همچنین از آغاز مطالعات تفضیلی خاکشناسی و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر در سطح هزار هکتار از اراضی دهستان برنطین شهرستان رودان خبر داد و گفت: این مطالعات نقش مهمی در مدیریت علمی اراضی کشاورزی خواهد داشت.