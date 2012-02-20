بیشترین تعداد روستا در شهرستان لردگان است

عبدالله اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت شهرستان لردگان۱۸۹ هزار و ۹۱۴ نفر بر اساس سرشماری امسال بوده است.

وی رشد جمعیت شهرستان لردگان در پنج ساله منتهی به سرشماری امسال را1.39درصد برشمرد و گفت: شهرستان لردگان بعد از شهرکرد بیشترین جمعیت را دراستان چهارمحال و بختیاری دارد.

وی بیان داشت: شهرستان لردگان بیشترین تعداد روستا را درچهارمحال و بختیاری دارد.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: لردگان دورترین شهرستان از شهرکرد مرکزاین استان است.

لردگان در فاصله 170 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.