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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

در چهارمحال و بختیاری/

بیشترین تعداد روستا در شهرستان لردگان است

بیشترین تعداد روستا در شهرستان لردگان است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان لردگان بیشترین تعداد روستا را در بین شهرستانهای استان را دارد.

عبدالله اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت شهرستان لردگان۱۸۹ هزار و ۹۱۴ نفر بر اساس سرشماری امسال بوده است.

وی رشد جمعیت شهرستان لردگان در پنج ساله منتهی به سرشماری امسال را1.39درصد برشمرد و گفت: شهرستان لردگان بعد از شهرکرد بیشترین جمعیت را دراستان چهارمحال و بختیاری دارد.

وی بیان داشت: شهرستان لردگان بیشترین تعداد روستا را درچهارمحال و بختیاری دارد.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: لردگان دورترین شهرستان از شهرکرد مرکزاین استان است.

لردگان در فاصله 170 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 1539207

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