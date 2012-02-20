احمدی نژاد: اگر فردوسی نبود نامی از فرهنگ ایرانی هم نبود

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر عصر امروز دوشنبه 1 اسفند با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و جمع زیادی از شاعران داخلی و خارجی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

رئیس جمهور که پس از مشاعره 4 تن از دختران خردسال به پشت تریبون رفته بود در سخنانی گفت: اگر این مشاعره ساعت ها ادامه می داشت نه تنها کسی خسته نمی شد بلکه شور و اشتیاق افراد برای شنیدن فزاینده تر می شد. علتش این است که وقتی ما می سراییم در واقع در مورد خودمان حرف می زنیم و چه کسی از اندیشیدن و سخن گفتن درباره خود خسته می شود.

احمدی نژاد افزود: انسان منهای فرهنگ با سایر موجودات تفاوتی ندارد. زیباترین جلوه فرهنگ، هنر است و خدا هم انسان را برای زندگی هنرمندانه خلق کرده است و شعر هم ستون فقرات هنر است.

وی ادامه داد: همه آرزوها، آرمانها، عواطف، انگیز ه ها و عشق ها در دو یا چند بیت قابل عرضه است. یک غزل می تواند صدها مفهوم عمیق را ارائه کند . بیان همه احساسات در قالب شعر بالاترین هنر است.

رئیس جمهور، ایران را کانون فرهنگ و هنر جهان از دیرباز تاکنون توصیف کرد و یادآور شد: اینجا خانه همه تعالی جویان و زیباطلبان و کسانی است که بدنبال پایان دادن به مهجوریت حقیقت انسان هستند.

احمدی نژاد سپس با بیان اینکه فارسی ، زبان فرهنگ، انسانیت و هنر است و زیباترین اندیشه ها و حالات روحانی و معنوی و آرزوهای انسان به راحتی در قالب این زبان قابل بیان است به فرازهایی است اشعار بزرگان ادب فارسی اشاره کرد و از جمله درباره رودکی گفت: او پدر شعر فارسی است و به سادگی عمیق ترین مباحث حکمی و اخلاقی را در چند بیت مطرح می کند.

وی افزود: رودکی به ظاهر، دیده نداشت اما دیده ای حقیقت بین داشت که همه حقایق را می دید.

رئیس جمهور درباره فردوسی هم گفت: این را با ایمان و قاطعیت می گویم که اگر فروسی نبود نه تنها امروز نامی از ایران و فرهنگ ایرانی نبود بلکه خبری از حقیقت انسانیت و توحید وعدالت در جهان هم نبود. فردوسی به همه بشریت خدمت کرد و همه انسانها مدیون او هستند.

احمدی نژاد با بیان اینکه برخی کشورهای همسایه خواهان وابستگی فرهنگی خود به بزرگان شعر و ادب زبان فارسی هستند گفت: انسانهای بزرگ، فرانژادی و فراجغرافیایی هستند و هر کس از اشعارشان که می خواند فکر می کند که خودش است و شاعر با او سخن می گوید. به همین خاطر است که برخی کشورهای اطراف ما مثلا می گویند مولوی مال ما است ما هم می گوییم مال شماست، مال همه انسانهاست.

وی درباره حافظ هم تاکید کرد: حافظ به دو حلقه که هر دو متصل به یک حقیقت اند وصل بود؛ حلقه اول، قرآن و حلقه دوم انسان کامل است. به نظر من حافظ به آب حیات رسید و جاودانه شد.

رئیس جمهور در پایان سخنانش با قرائت سه دوبیتی سروده خودش آن را به حاضران تقدیم کرد.

ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم/ واندر شرار فتنه آخر سیاوشیم

در انتظار روئیت آن مهر آخرین/ در مجمر سپیده سپندی بر آتشیم

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یاران به هوش! غصه دوران به سر رسید / هنگام می پرستی عشاق در رسید

از ژاژ خودپرستی نابخردان مترس!/ مستی ز جام ساقی آخر زمان رسید

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پیچ و تاب عالم از گیسوی توست/ وز کمال دلکش ابروی توست

جلوه یزدان نشد از ماه و مهر / تا که از خال رخ نیکوی توست