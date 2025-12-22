پایش بیماری آنفلوآنزای پرندگان در بوشهر انجام شد

امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این برنامه نظارتی، تعداد ۴۰ قطعه پرنده مورد بررسی قرار گرفت و از آنها خونگیری و نمونهبرداری از نای و روده بهمنظور انجام آزمایشهای تشخیصی صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: این عملیات توسط کارشناسان طیور اداره دامپزشکی بوشهر و در راستای برنامههای مستمر پایش و مراقبت بیماریهای پرندگان انجام شد. نمونهها جهت بررسیهای تخصصی به آزمایشگاههای مرجع ارسال شده است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر گفت: در راستای انجام این پایش، نمونه برداری از باغ پرندگان جزیره خارگ هم توسط اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر در دست اقدام است.
وی با تأکید بر اهمیت مراقبت فعال، بیان کرد: این پایشها بهصورت منظم در واحدهای پرورش و مراکز نگهداری پرندگان انجام میشود تا از سلامت جمعیت پرندگان این بوستانها و پیشگیری از شیوع بیماریهای ویروسی اطمینان حاصل شود.
