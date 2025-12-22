علیمرادیان: مسیر قهرمانی من در تکواندو تازه شروع شده است

علی اصغر علیمرادیان ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: تمرینات تیم ملی واقعاً در کلاس بالا و شرایط بسیار خوبی برگزار شد تا همه نفرات با آمادگی بالا در مسابقات مختلف شرکت کنند و همه ملی پوشان نیز با صد درصد توان خود به میدان رفتند که نتایج آن موفقیت‌های تیم ملی در چند ماه اخیر بود.

دامه داد: شاکر خداوند متعال هستم که بعد از ۵ سال حضور مداوم در اردوهای تیم ملی، فرصت حضور در این رویداد مهم را پیدا کردم و با کمک کادر فنی تیم ملی و تلاش مضاعف همه رقبا را شکست داده و طلا بگیرم. پس از بازگشت از این رقابت‌ها نیز تمریناتم را از سر گرفتم و تمام تلاشم را به کار گرفتم تا برای مسابقات آینده با آمادگی بالاتر و شرایط بهتر حاضر شوم.

ملی پوش تیم زاگرس جنوبی در خصوص مذاکره با با نفتی‌های آبادان و قرارداد با زاگرس جنوبی گفت: فصل گذشته برای تیم شهرداری ورامین در لیگ برتر مبارزه کردم، ولی در این فصل ابتدا مذاکراتی با پالایش نفت آبادان داشتم، ولی در نهایت پس از بررسی شرایط تصمیم نهایی را گرفته و با تیم زاگرس جنوبی قرارداد بستم.

علیمرادیان در پایان گفت: در سال‌های گذشته با وجود تلاش فراوان شانس عضویت در این تیم ملی را نداشتم، خوشبختانه با تلاش مستمر و پشتکار، این مسیر را پله‌به‌پله طی کردم و به این مرحله رسیدم. همیشه سعی کرده‌ام با تلاش و توکل به خدا جلو بروم. مسیر ورزش حرفه‌ای همین است و امیدوارم بتوانم در ادامه نیز پاسخ اعتماد کادر فنی را بدهم.