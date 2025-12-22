اعلام زمان آغاز ثبت سفارش تکمیلی واردات گوشت

به گزارش خبرنگار مهر گمرک اعلام کرد ثبت سفارشهای تکمیلی گوشت منجمد و گرم گاو و گوساله، همچنین گوشت گرم گوسفند برای ششماهه دوم سال، از ۲ دیماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
بر اساس اعلام گمرک، اعتبار ثبت سفارشها سهماهه خواهد بود.
