منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر در برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای مراسم اختتامیه مسابقات لیگ برتر اظهارداشت: برگزاری این مراسم برای روز برگزاری دیدار نهایی برنامه ریزی شده است تا در همان سالن بتوانیم از تیمهای برتر تقدیر کنیم. البته باید شرایط به گونهای باشد که بتوانیم از تیم سوم هم برای شرکت در مراسم دعوت کنیم.
وی با اشاره به اینکه مسابقات والیبال لیگ برتر بانوان تمام شده است، خاطرنشان کرد: هنوز تیم برتر این رقابتها به طور رسمی تجلیل نشده اما در نظر داریم در مراسم اختتامیهای که برای لیگ برتر مردان برگزار میشود، مراسم تقدیر از برترینهای بانوان را هم به عمل آوریم تا به نوعی پرونده لیگهای 90 را یکجا ببندیم.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به برنامه این سازمان برای معرفی دوباره بهترینهای شرکت کننده در لیگ برتر یادآور شد: سال گذشته پس از گذشت چند هفته از پایان لیگ برتر و در مراسمی جداگانه تقدیر از بهترینها انجام شد اما در صورت امکان امسال در همان مراسم اختتامیه تجلیل از بازیکنان و مربیان برتر هم انجام میشود تا برای سال آینده کار نیمه تمامی نداشته باشیم.
پورحسن در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه از دو هفته دیگر مرحله پلیآف مسابقات لیگ برتر آغاز میشود، تصریح کرد: طبق آئیننامه سازمان لیگ این مرحله از رقابتها باحضور 4 تیم و به صورت 2 از 3 برگزار میشود. با این اوصاف لیگ برتر حداکثر تا 29 اسفندماه ادامه دارد.
وی تاکید کرد که تیمهای راه یافته به مرحله پلیآف بدون هیچ تغییری درترکیب تیم خود باید این مرحله از مسابقات را برگزار کنند چراکه طبق آئیننامه نیم فصل لیگ برتر آخرین مهلت برای نقل و انتقال بازیکنان بود.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به مشکلات ایجاد شده در جریان دیدار تیمهای گیتیپسند و کاله و علت رای اعلام شده مبنی بر باخت فنی اصفهانیها گفت: اول اینکه گیتیپسند در جریان عادی مسابقه دو گیم از حریف خود عقب بود. ضمن اینکه یکی از شرایط میزبانی وجود امنیت کافی است که این فاکتور در این بازی دیده نشد. به همین دلیل اصفهانیها مستحق باخت بودند.
پورحسن یادآور شد: حرکات ناشایست تماشاگران و جو نامناسب سالن همگی جزو مسائلی است که از فوتبال به والیبال سرایت کرده است که در نهایت به ضرر میزبان هم تمام میشود. برای دیدارهای باقی مانده به خصوص در پلیآف با دقت بیشتری این موضوع را لحاظ میکنیم و شب قبل از مسابقه سالن بازی را از هر نظر چک خواهیم کرد.
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