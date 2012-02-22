منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر در برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای مراسم اختتامیه مسابقات لیگ برتر اظهارداشت: برگزاری این مراسم برای روز برگزاری دیدار نهایی برنامه ریزی شده است تا در همان سالن بتوانیم از تیم‎های برتر تقدیر کنیم. البته باید شرایط به گونه‎ای باشد که بتوانیم از تیم سوم هم برای شرکت در مراسم دعوت کنیم.

وی با اشاره به اینکه مسابقات والیبال لیگ برتر بانوان تمام شده است، خاطرنشان کرد: هنوز تیم برتر این رقابت‎ها به طور رسمی تجلیل نشده اما در نظر داریم در مراسم اختتامیه‎ای که برای لیگ برتر مردان برگزار می‎شود، مراسم تقدیر از برترین‎های بانوان را هم به عمل آوریم تا به نوعی پرونده لیگ‎های 90 را یکجا ببندیم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به برنامه این سازمان برای معرفی دوباره بهترین‎های شرکت کننده در لیگ برتر یادآور شد: سال گذشته پس از گذشت چند هفته از پایان لیگ برتر و در مراسمی جداگانه تقدیر از بهترین‎ها انجام شد اما در صورت امکان امسال در همان مراسم اختتامیه تجلیل از بازیکنان و مربیان برتر هم انجام می‎شود تا برای سال آینده کار نیمه تمامی نداشته باشیم.

پورحسن در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه از دو هفته دیگر مرحله پلی‎آف مسابقات لیگ برتر آغاز می‎شود، تصریح کرد: طبق آئین‎نامه سازمان لیگ این مرحله از رقابت‎ها باحضور 4 تیم و به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود. با این اوصاف لیگ برتر حداکثر تا 29 اسفندماه ادامه دارد.

وی تاکید کرد که تیم‎های راه یافته به مرحله پلی‏آف بدون هیچ تغییری درترکیب تیم خود باید این مرحله از مسابقات را برگزار کنند چراکه طبق آئین‏نامه نیم فصل لیگ برتر آخرین مهلت برای نقل و انتقال بازیکنان بود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به مشکلات ایجاد شده در جریان دیدار تیم‌های گیتی‌پسند و کاله و علت رای اعلام شده مبنی بر باخت فنی اصفهانی‌ها گفت: اول اینکه گیتی‌پسند در جریان عادی مسابقه دو گیم از حریف خود عقب بود. ضمن اینکه یکی از شرایط میزبانی وجود امنیت کافی است که این فاکتور در این بازی دیده نشد. به همین دلیل اصفهانی‌ها مستحق باخت بودند.

پورحسن یادآور شد: حرکات ناشایست تماشاگران و جو نامناسب سالن همگی جزو مسائلی است که از فوتبال به والیبال سرایت کرده است که در نهایت به ضرر میزبان هم تمام می‌شود. برای دیدارهای باقی مانده به خصوص در پلی‌آف با دقت بیشتری این موضوع را لحاظ می‌کنیم و شب قبل از مسابقه سالن بازی را از هر نظر چک خواهیم کرد.