هواشناسی: وضعیت جوی اصفهان تا اواسط هفته پایدار است

حجت الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه های پیش‌یابی طی پنج روز آینده جوی پایدار را نشان می دهد و بر این اساس شاهد آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم ترین ساعات امروز به ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک ترین ساعات بامداد شنبه به هشت درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بویین میاندشت با یک درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان طی ساعات آینده خواهند بود.